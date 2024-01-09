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«Замерзли рыбки»: кто ответит за катастрофу в Подольске и когда вернется отопление

Замглавы Подольска и начальник котельной задержаны после прорыва теплотрассы
09 января 2024, 13:21
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Рекордные морозы привели к коммунальной катастрофе в Подмосковье. В начале января многие жители Московской области остались без тепла и горячей воды. Из-за коммунальных аварий проблемы с отоплением возникли в Балашихе, Пушкине, Сергиевом Посаде, Химках, Раменском, Солнечногорске и других округах, однако самой сложной оказалась ситуация в подольском микрорайоне Климовск. Власти Московской области организовали оперативный штаб для ликвидации последствий и вскоре тепло постепенно стало возвращаться к жителям Подмосковья. О том, как складывается ситуация с подачей тепла в настоящее время, и кто оказался виновен в коммунальном коллапсе, расскажет редакция «Радио 1».

Авария на теплотрассе в Климовске


Прорыв теплотрасс на котельной «КПСЗ» в Подольске произошел четвертого января. В результате происшествия, отопление перестало поступать в 173 жилых дома микрорайона Климовск. Температура воздуха в жилых домах опустилась до 13 градусов тепла. Кроме того, авария спровоцировала прорывы труб в подъездах нескольких домов. Местные жители рассказали, что из-за стремительно понижающейся температуры в домах, мерзли даже домашние животные, в аквариумах замерзали рыбки, а люди спасались, разжигая костер во дворах.


Власти почти сутки не знали о ЧП с теплом в Климовске


Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что владелец котельной скрыл ситуацию с масштабной аварией от областных властей и о произошедшем стало известно спустя сутки. Из-за того, что система отопления простаивала почти сутки и аномальных морозов, уже после починки котельной начались проблемы с запуском тепла в жилые дома.


В Климовске учителя организовали центр помощи пострадавшим от аварии в котельной
В Климовске учителя организовали центр помощи пострадавшим от аварии в котельной

Власти Московской области организовали оперативный штаб


В Климовске в срочном порядке был развернут оперативный штаб, где власти региона вели работу по устранению последствий аварий. Вскоре губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о возобновлении подачи тепла в ряд домов. Для жителей, пострадавших от прорыва теплотрассы, было организовано несколько временных пунктов обогрева, где людям бесплатно раздавали теплые одеяла и обогреватели.

Жителям микрорайона Климовск будет сделан перерасчет за отопление из-за аварии


Воробьёв разместил в своем телеграм-канале информацию о проведении встреч с жителями Климовска. Он сообщил, что пострадавшим от аварии жителям, не будет начислена плата за отопление в январе.

«Также компенсируем затраты за электроэнергию — оплата будет считаться по декабрьскому платежу. Никакие заявление подавать не нужно, все сделаем в автоматическом режиме», — сообщил губернатор.


Устранение последствий аварий в Подольске


Тепло в дома жителей Подольска возвращается постепенно. В настоящее время отопление поступило в 69 домов, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

О запуске подъездных стояков 9 января сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

«Сегодня ночью — завтра днем запускаем подъездные стояки. Где нужно — меняем радиаторы, где нет такой возможности, запускаем напрямую, чтобы с завтрашнего дня дома отапливались по стоякам. С 19:00 [9 января] просим всех быть в квартирах», — сообщил Хромушин.

Причина аварии на теплотрассе в Подольске


Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что инцидент произошел из-за того, что весь подольский микрорайон Климовск отапливается одной ведомственной котельной. Поскольку объект является режимным, у властей не было возможности проконтролировать подготовку оборудования к зиме. По предварительным данным, произошло отключение электричества, после которого последовал гидроудар.


Частная котельная в Климовске перейдет в муниципалитет


Котельная микрорайона Климовск, где ранее произошла авария, будет передана муниципалитету. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Выяснилось, что предприятие принадлежит частному лицу. Причины аварии продолжают выясняться, однако уже установлен факт нарушения технологии и эксплуатации.

Об аварии в Подольске доложили Путину


О проблемах с отключением теплоснабжения в Подмосковье было доложено президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Спикер Кремля рассказал, что для восстановления подачи тепла работают специальные службы в круглосуточном режиме.

Песков также добавил, что подобные аварии могут возникать в аномальные морозы, несмотря на то, что за последние десятилетия проведена большая работа по обновлению инфраструктуры ЖКХ.

«Даже за два десятилетия обновить все невозможно. Это при том, что еще, вы знаете, у нас сильные ограничения на рост тарифов», — объяснил Песков.

Замглавы Подольска и начальника котельной задержали после аварии


В рамках уголовного дела по факту аварии на теплотрассе задержаны замглавы Подольска, гендиректор патронного завода и начальник котельной. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК по Московской области.

Начало учёбы в климовских школах после новогодних каникул возобновят позже
Начало учёбы в климовских школах после новогодних каникул возобновят позже

Правоохранители провели обыски на рабочих местах задержанных и изъяли документы.

По версии следствия, помимо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, к аварии также привело превышение полномочий чиновника. Предположительно, замглавы Подольска предоставил паспорт готовности частной котельной к отопительному сезону, заведомо зная об имеющихся неисправностях в оборудовании.

Власти Подмосковья приложили максимум усилий для восстановления отопления


Власти Московской области и коммунальные службы прикладывают максимум усилий для восстановления подачи отопления в дома. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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В Петербурге возобновил работу завод Hyundai
09 января 2024, 13:30

Фото: iStock/eyewave

9 января 2024 года автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил свою работу. Сейчас там трудятся 800 человек. Об этом сообщает «Фонтанка».
В настоящее время персонал завода проходит обучение, также проходит обслуживание оборудования.

Напомним, предыдущий период простоя завода корейского производителя Hyundai в Петербурге был продлен до 31 декабря 2023 года.

Завод Hyundai приостановил свою деятельность в России в марте 2022 года. Здесь собирались Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Однако в конце 2023 года актив корейской компании выкупила российская «Арт-Финанс». По предварительным данным, завод в Санкт-Петербурге начнет производить автомобили в середине 2024 года. Автомобили здесь будут собирать из оставшихся деталей, только под маркой GAC.

Впоследствии здесь начнут собирать китайские автомобили.

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#компании
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В Москве умер писатель Харитонов
09 января 2024, 13:17

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

В Москве скончался 86-летний писатель Марк Харитонов, обладатель премии «Русский Букер».
SHOT сообщает, что тело писателя в его квартире обнаружила его 45-летняя дочь ранним утром. Предварительной причиной смерти называют острую сердечно-сосудистую недостаточность.

Марк Харитонов писатель и поэт, автор десяти повестей, семи романов, четырёх сборников рассказов. Он является обладателем французской литературной премии за лучшую иностранную книгу (1997) и премии «Русский Букер» за роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» (1992).

Его прозу и эссе переводили на английский, французский, чешский, немецкий, голландский, португальский, китайский, японский, шведский, сербский и венгерский языки.

Он переводил произведения немецких классиков: Томаса Манна, Стефана Цвейга, Франца Кафки, Германа Гессе.

Ранее сообщалось о смерти известного учёного, академика РАН, директора Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимира Хавинсона. Он скончался на 78-м году жизни. Об сообщается на сайте института. Учёный умер 5 января 2024 года.

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В центре «ЖКХ контроль» напомнили, куда обращаться при отсутствии тепла в квартире
Эксперт «ЖКХ контроль» Мамчур объяснил, куда жаловаться на холод в квартире
09 января 2024, 13:02

Фото: IStock/nikkimeel

В подмосковном Дмитрове в 22 жилых дома вернули отопление и горячую воду, ещё в восьми работы продолжаются. Об этом сообщили в горокруге.
Напомним, проблемы с отоплением и электроснабжением на фоне морозов возникли в ряде округов Московской области. Тепла в микрорайоне Климовск в Подольске нет с ночи 4 января. По словам властей, в муниципалитете произошёл прорыв теплотрассы. На территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, были обнаружены три утечки. В результате без отопления оказались жители более 170 домов.

Руководитель центра общественного контроля НП «ЖКХ контроль» по Московской области Валерий Мамчур напомнил, что для оперативного решения проблемы жители должны обращаться в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) как только заметили проблемы с отоплением в квартире. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».
«У нас работает ЕДС, можно позвонить ещё в 112, они переведут в нужный отдел и передадут информацию о происшествии. Но надо сразу сообщать о проблеме, потому что если один человек позвонил и сообщил, то, возможно, у него с батареями что-то не так, но когда весь дом звонит и жалуется на холод в квартирах, проблему приедут решать оперативно», — сказал он.
Эксперт также подчеркнул, что проблема всех аварий – старые трубы времён СССР. Мамчур отметил, что их проверяют на протечки каждый год, но предугадать сильные перепады температур сложно. Однако он также отметил, что следователи должны проверить, все ли выделенные на подготовку к отопительному сезону деньги были потрачены по назначению.
«Есть программы, есть выделение денег, есть тариф, в котором закладывается модернизация. Надо проверять, как используются деньги и действительно ли они доходят до работ», — сказал он.
Напомним, что котельная находится на закрытой территории Климовского патронного завода, она принадлежит частным владельцам. Ранее Андрей Воробьев заявил, что информация об остановке котла в микрорайоне Климовск поступила в ЕДС спустя 7 часов. Сейчас достигнута договорённость о передаче котельни в муниципальное управление для дальнейшей эксплуатации. Благодаря работе аварийных бригад со всего Подмосковья тепло, электричество и горячая вода начали возвращаться в дома на Октябрьской площади и улице Заводская в Подольске.

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#андрей воробьёв
#жкх
#электричество
#трубы
#климовск
#горячая тепло
#подмосковье
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В дачном поселке Металлург повысили надежность электроснабжения
09 января 2024, 12:57

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Энергетики повысили надежность электроснабжения дачного поселка в городском округе Балашиха. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В Балашихе специалисты «Мособлэнерго» заменили в подстанции ТП-623 трансформатор на агрегат 400 кВА с улучшенными техническими характеристиками.


«Электрообъекты потребительского дачного кооператива «Металлург» были переданы в 2023 году на баланс «Мособлэнерго» в рамках программы по консолидации сетей. Выполненные работы в подстанции улучшили качество подачи электроэнергии в дома, расположенные на ул. Цветной, Западной, Островского и Мира», — подчеркнули в ведомстве.


Стоит отметить, что за прошлый год «Мособлэнерго» приняло на баланс электросети более 500 подмосковных садоводческих некоммерческих объединений в рамках программы по консолидации электросетевых объектов СНТ.


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В Дмитрове коммунальные службы оперативно устраняют аварию на теплосетях города
#жкх
#качество
#снт
#мособлэнерго
#контроль
#специалисты
#дома
#коммунальные службы
#подмосковье
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В Кремле оценили работу властей Подмосковья над восстановлением отопления
Песков: службы Подмосковья усиленно работали над восстановлением отопления
09 января 2024, 12:51

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Подмосковья и коммунальные службы максимально стараются, чтобы восстановить отопление в жилых домах, однако где-то сделать это оперативно невозможно.
По его словам, все службы Московской области сразу после коммунальной аварии приступили к ее ликвидации.

«Все экстренные службы, службы ЖКХ, муниципальные, районные, региональные службы работали в круглосуточном режиме», — отметил Песков.

Он отметил, что для обновления систем ЖКХ прикладываются титанические усилия. Однако, по его словам, за 10-15 лет полностью обновить трубы не представляется возможным.

Песков также добавил, что в дополнительных поручениях президента России Владимира Путина нет необходимости, так как местные власти справляются самостоятельно.

Также Песков выразил надежду, что в самое ближайшее время теплоснабжение в регионах, столкнувшихся с проблемами в системе ЖКХ, будет налажено.

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#жкх
#трубы
#теплоснабжение
#аварии
#дома
#коммунальные службы
#песков
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39 тюбинговых горок функционируют на территории Московской области
09 января 2024, 12:43

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Для жителей Подмосковья этой зимой оборудовали 39 тюбинговых горок. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В подмосковных парках расположено 11 тюбинговых спусков и 28 на различных общественных пространствах.


«В Подмосковье много мест для зимнего отдыха, особенно для тех, кто любит кататься на тюбингах. Если вы хотите получить заряд адреналина и позитивных эмоций, отправляйтесь на одну из 39 горок. 11 из них расположены в областных парках, ещё 28 – на других общественных территориях», – поделился министр благоустройства Михаил Хайкин.

Также он добавил, что полный список мест, которые обустроены тюбингами можно найти на сайте министерства благоустройства Московской области.

Стоит отметить, что в этом году было значительно увеличено количество парковых зон с различными зимними активностями.

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Песков ответил на вопрос о перебоях с теплоснабжением в регионах России
Песков: в самое ближайшее время теплоснабжение в регионах РФ будет налажено
09 января 2024, 12:38

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в самое ближайшее время теплоснабжение в регионах, столкнувшихся с проблемами в системе ЖКХ, будет налажено. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля отметил, что работа по устранению проблемы продолжается, работники экстренных служб круглые сутки занимаются данным вопросом. При этом Песков напомнил, что глава российского государства Владимир Путин провел разговор с главой Херсонской области Владимиром Сальдо, главой Подмосковья Андреем Воробьевым, руководством МЧС и Россетей об электро- и теплоснабжении в регионах.

Ранее сообщалось, что Путин поручил компании «Россети» и главе МЧС Александру Куренкову принять все возможные меры для обеспечения жителей российских регионов теплом и электричеством в штатном режиме.

Напомним, 21 тысяча человек осталась без тепла в Подольске из-за прорыва на теплотрассе местной котельной в 20-градусный мороз. Прорыв произошел 4 января днем и без отопления осталось около 173 жилых дома микрорайона Климовск.

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#владимир путин
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#отопление
#аварии
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На Старый Новый Год в Москву и Подмосковье вернутся морозы
Синоптик Шувалов предупредил о возвращении морозов в Москву и Подмосковье
09 января 2024, 12:32

Фото: IStock/Makovsvet

Морозы до 20 градусов придут в Москву и Московскую область уже на этой неделе. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, в среду и четвергу будет две волны потепления. Сразу после этого температура опустится до -20 градусов в столице и до -23 градусов в регионе.
«В среду и четверг будут рывки температуры и давления, будет два потепления. Первое – в ночь на среду, второе – в ночь на четверг и утром. Ночная температура будет порядка нуля градусов, что нетипично, ведь днём она будет понижаться. В среду – до минус 12-13 градусов, в четверг до -14», — сказал Шувалов.
Уже в пятницу 12 января столбики термометров по ночам начнут опускаться до -15…-20 градусов. Это продлится до воскресенья, 14 января.
«В пятницу, субботу и воскресенья температура опустится на ночь до минус 15-20 в Москве, и до минус 22-23 по области. Дневная температура будет порядка 10-15 градусов мороза, а это на 10 градусов ниже обычного», — заметил эксперт.
Синоптик подчеркнул, что согласно климатическим справочникам, такого «яростного начала января» не было с 1987 года.

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#температура
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В Дмитрове коммунальные службы оперативно устраняют аварию на теплосетях города
09 января 2024, 12:24

Фото: Евгений Рой

Коммунальные службы Дмитрова оперативно устраняют аварию на теплосетях города и завершат работы в кратчайшие сроки. Об этом сообщил корреспондент.

В Дмитрове в ночь с 8 на 9 января произошла утечка в теплоснабжающей сети микрорайона Космонавтов. На данный момент специалисты для выполнения работ была приостановили подача отопления и горячего водоснабжения, а также коммунальные службы города оперативно устраняют аварию на теплосетях.


«Обнаруженную утечку на теплосетях аварийная бригада оперативно ликвидировала.Но специалисты выявили еще одну, между 19-м и 21-м домами. Ее сейчас также ремонтирует коммунальная бригада. На месте ход ремонтных работ контролирует глава Дмитровского округа Илья Поночевный» , — отметил заместитель главы администрации Дмитровского округа Сергей Колков.


Стоит отметить, что обо всех внештатных ситуациях жители могут сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (496) 223-19-61, 8 (495) 993-95-32.


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#авария
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