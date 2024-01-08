В Климовске учителя организовали центр помощи пострадавшим от аварии в котельной

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Для школьников уроки пока будут проходить в дистанционном формате. Для детей, родители которых завтра выходят на работу, организованы дежурные группы в других детсадах Подольска. Записаться в них можно обратившись к воспитателям.
Он уточнил, что в настоящее время в Климовске из 173 домов к 69 уже подведено тепло. Всего над восстановлением тепла в домах работают порядка 60 бригад. Они проверяют, появилось ли теплоснабжение в квартирах, так как, по словам губернатора, часто бывает завоздушивание.
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