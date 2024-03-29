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Панда Катюша из Московского зоопарка уедет в Китай

29 марта 2024, 07:26
Фото: iStock/Hung_Chung_Chih

Фото: iStock/Hung_Chung_Chih

По словам специалистов, панда Катюша уедет в Китай примерно в четыре года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
Первый в истории России детёныш большой панды родился в конце августа 2023 года в столичном зоопарке. У малышки уже прорезались зубы, она начала активно перемещаться по вольеру. По словам зоологов, Катюша развивается правильно и полностью здорова.

Эксперты допустили, что, вероятно, уже в Китае займутся поиском «жениха» для Катюши.


Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Катюша вышла в большой вольер, с 8 марта посетители зоопарка могут увидеть малышку вместе с мамой в павильоне «Фауна Китая».

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#зоопарк
#москва
#медведи
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Раскрыта правда о тайных эротических желаниях женщин
29 марта 2024, 08:02

Фото: istock /Andrii Lysenko

Сексологи выяснили, к каким сексуальным экспериментам готовы женщины, и почему большинство из них не реализуют свои желания. Исследование специалистов публикует Metro.
Оказалось, что 35 процентов опрошенных женщин хотели бы поучаствовать в оргии, 32 процента тайно мечтают о жестком сексе, а 20 процентов — о ролевых играх с переодеванием. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного приложением для знакомств.

Сексопатологи пояснили, что принять участие в оргии желают женщины, которые ценят острые ощущения, однако им сложно на это решиться из-за собственной морали.
Эксперименты с грубым сексом эксперты советуют не проводить с малознакомыми мужчинами.

Исследование показало, что многие женщины боятся быть непонятыми или осужденными своим партнером, поэтому не озвучивают своих сексуальных желаний.

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#исследование
#женщины
#эксперты
#секс
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В ШОС заявили о готовности взаимодействовать с РФ в вопросе расследования теракта
29 марта 2024, 07:38

Фото: iStock/sameer chogale

Спецслужбы государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы сотрудничать с оперативными службами РФ в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил директор исполкома Регионального антитеррористического центра (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев, пишет ТАСС.
«РАТС ШОС и спецслужбы стран — членов Шанхайской организации сотрудничества готовы взаимодействовать с российскими коллегами в расследовании чудовищного террористического акта, совершенного в торгово-развлекательном центре «Крокус сити холл» в Московской области», — сказал Мирзаев.
В МВД отметили важную роль красногорских полицейских в расследовании теракта в «Крокусе». Благодаря им удалось установить и задержать автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, рассказала официальный представитель МВД. Переданная полицейскими информация позволила оперативному штабу установить маршрут террористов и задержать их.

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.

Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.

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#крокус сити холл
#трагедия
#теракт
#расследование
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На всей территории Украины запустили сигнал воздушной тревоги
По всей Украине запустили сигнал воздушной тревоги
29 марта 2024, 05:56

Фото: iStock/Harry Wedzinga

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные из официальных источников, призванных предупредить население, пишет информационное агентство ТАСС.
Некоторые регионы на несколько часов вошли в красную зону, а в 05:00 по московскому времени было объявлено предупреждение о воздушной угрозе для всей Украины.

Ранее взрывы были слышны в Киевской области и Харькове.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#воздушная тревога
#украина
#киев
#харьков
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Стало известно о секрете британских танков на Украине
Forbes: Британия направила Украине танки Challenger 2 без дополнительной брони
29 марта 2024, 05:13

Фото: iStock/Wirestock

Великобритания поставила Украине танки Challenger 2 без дополнительной брони, высказался военный обозреватель Дэвид Экс в статье для журнала Forbes.
«Украине не передали навесные комплекты брони, вероятно, потому что они прибавили бы несколько тонн к общей массе, что сделало бы украинские Challenger 2 еще менее маневренными», – предположил автор материала.
Ранее в Британии заявили о поражении Украины к лету текущего года.

До этого Пентагон заявил, что у ВСУ наблюдается нехватка артиллерии и средств ПВО.

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#танки
#великобритания
#украина
#всу
#поставки
#помощь
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Число иноагентов в России увеличилось в 3,5 раза за три года
РИА Новости: число иноагентов в России за три года увеличилось в 3,5 раза
29 марта 2024, 04:41

Фото: istock / vladj55

число, признанных в России как иностранные агенты за три года выросло в 3,5 раза и на начало марта 2024 года составляет 579 физических и юридических лиц, СМИ и некоммерческих организаций, передает РИА Новости.
По данным источника, большинство иностранных агентов – физические лица, что составляет 70,6% от общего числа; в настоящее время в России насчитывается 409 человек с таким статусом, в то время как в марте 2021 года их было всего пять.

Согласно опросу агентства, юридические лица занимают второе место с 16,4%: 77 в марте 2021 года и 95 в марте 2024 года; на третьем месте с долей в 13% – незарегистрированные объединения и СМИ, которых три года назад было всего 10, а сейчас стало 75.

Ранее Минюст РФ включил в список иноагентов актера Трескунова* и режиссера Либерова*.

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#минюст рф
#исследование
#россия
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В МИД заявили об отсутствии дипломатических связей с Западом
Лавров: Запад не стремится к равноправному сотрудничеству с РФ, дипломатии нет
29 марта 2024, 02:36

Фото: iStock/vchal

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» рассказал об отсутствии дипломатии в отношениях с Западом.
«Если брать наши отношения с Западом, то нет. С той стороны вообще нет желания возобновить равноправное сотрудничество. Поставлена цель нас наказать, нанести России"стратегическое поражение" и "изолировать по периметру"», – подчеркнул он.

Министр пояснил, что дипломатия с Западом заключается в обсуждении работы дипломатических представительств за рубежом, поскольку посольства находятся в финансово-экономической осаде из-за санкций.

Ранее дипломат заявил, что «формула мира», выдвинутая президентом Украины Владимиром Зеленским, равносильна приглашению «к геноциду» народа Крыма и Донбасса.

До этого глава МИД прокомментировал сообщения США о готовности к проведению с Россией мирных переговоров.

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#владимир зеленский
#украина
#сергей лавров
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«Есть результаты»: Лавров – о работе по поручениям Путина после теракта в «Крокусе»
Лавров: Ведется активная работа по поручениям Путина после теракта в «Крокусе»
29 марта 2024, 00:18

Фото: istockphoto / artolympic

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» активно ведется работа по поручению президента Путина, и результаты достигаются достаточно быстро, передает ​«Лента.ру».
Министр согласился с утверждением журналиста о том, что теракт был не локальным, а глобального масштаба, в центре которого находится Россия.

Министр напомнил, что глава государства дал емкую и жесткую оценку произошедшему и дал необходимые поручения следственным органам, Генпрокуратуре и спецслужбам, подчеркнув, что все, кто спланировал, организовал, поддержал и осуществил теракт, понесут суровое наказание.

«Работа ведется активно. Она уже демонстрирует достаточно быстрые результаты. Об этом сообщается ежедневно», – резюмировал Лавров.

25 марта президент России Владимир Путин провел совещание о мерах, которые необходимо принять после теракта в «Крокус Сити Холле». Он призвал к беспристрастному расследованию для поиска виновных и рассказал о мотивах террористов.

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#министр
#теракт
#крокус сити холл
#террористы
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Дуров объявил о блокировке тысяч пользователей Telegram за призывы к терактам
Дуров: Telegram пресек призывы к терактам и заблокировал тысячи аккаунтов
28 марта 2024, 23:35

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Тысячи аккаунтов, призывавших к теракту, были навсегда заблокированы, сообщил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, передает РИА Новости.
По его словам, несколько дней назад пользователи подали массовые жалобы на письма с подобными сообщениями от незнакомцев, после чего были приняты необходимые меры.

«В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», – сказал Дуров.

Он подчеркнул, что мессенджер – не место для спама или призывов к насилию.

Ранее Дуров объявил о новой функции, которая позволит пользователям Telegram ограничивать круг лиц, способных отправлять им личные сообщения.

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#крокус сити холл
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#спам
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Генпрокуратура РФ подала иск в отношении «Макфы» и ряда её компаний
28 марта 2024, 23:04

Фото: iStock/lakshmiprasad S

Замгенпрокурора РФ подал иск к АО «Макфа» и её компаниям в интересах страны. Такие данные появились в картотеке Центрального районного суда Челябинска.
Всего ответчиками выступают более трех десятков юрлиц и более десятка физлиц. Предварительное судебное слушание состоится 9 апреля. При этом подробности иска не уточняются.

По данным издания «Коммерсантъ», «Макфа» совместно с предприятиями, вроде «Смака» и «Челябинскоблгаза», могут иметь коррумпированное происхождение, так как получателями их доходов являются Михаил Юревич и Вадим Белоусов, которые вели бизнес, работая в органах государственной власти. Они также нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения.

«Макфа» производит макаронные изделия и муку в России, а также - крупы и зерновые хлопья. Всего в ассортименте компании числится более 150 наименований.

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