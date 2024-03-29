Панда Катюша из Московского зоопарка уедет в Китай

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По словам специалистов, панда Катюша уедет в Китай примерно в четыре года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
Первый в истории России детёныш большой панды родился в конце августа 2023 года в столичном зоопарке. У малышки уже прорезались зубы, она начала активно перемещаться по вольеру. По словам зоологов, Катюша развивается правильно и полностью здорова.
Эксперты допустили, что, вероятно, уже в Китае займутся поиском «жениха» для Катюши.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Катюша вышла в большой вольер, с 8 марта посетители зоопарка могут увидеть малышку вместе с мамой в павильоне «Фауна Китая».
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Эксперты допустили, что, вероятно, уже в Китае займутся поиском «жениха» для Катюши.
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Мария Федоровцева