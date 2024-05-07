Завод Toyota в Санкт-Петербурге передали Aurus

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Производство автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется запустить до конца текущего года. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности вице-премьера - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
По словам Мантурова, в настоящее время площадка уже передана автопроизводителю.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поехал на инаугурацию на обновленном лимузине Aurus Senat. По информации источников, в 2025 году может начаться производство новой версии Aurus Senat.
Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Toyota решила приостановить производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. В марте прошлого года российские активы японской компании продали ФГУП «НАМИ».
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Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поехал на инаугурацию на обновленном лимузине Aurus Senat. По информации источников, в 2025 году может начаться производство новой версии Aurus Senat.
Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Toyota решила приостановить производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. В марте прошлого года российские активы японской компании продали ФГУП «НАМИ».
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Екатерина Коршунова