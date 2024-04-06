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Мантуров: улучшенную версию Aurus Senat представят на инаугурации президента РФ

06 апреля 2024, 16:01
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Автомобиль Aurus Senat с обновленным дизайном будет представлен на инаугурации президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил вице-премьер, глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, приводит его слова издание РИА Новости
Напомним, инаугурация президента состоится седьмого мая текущего года.

По некоторым данным, в 2025 году может стартовать производство новой версии Aurus Senat. Это будет удлиненная версия автомобиля, с установленной внутри перегородкой. Сзади будут установлены два раздельных кресла.



Прежде Мантуров сообщил, что производитель Aurus был готов к вводимым США санкциям и подготовил запасной план, поэтому разработки не будут остановлены.

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#производство
#разработки
#план
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Путин запретил увольнять в течение года вдов участников СВО
06 апреля 2024, 16:14

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому работодателю запрещается увольнять вдов участников СВО в течение одного года. Соответствующие поправки внесены в Трудовой кодекс.
Так, с момента гибели участника спецоперации, ветерана боевых действий, с его законной супругой не может быть расторгнут трудовой договор в течение одного года с момента гибели военнослужащего.

Исключениями могут быть лишь грубые нарушения дисциплины, ликвидация предприятия или повторное вступление в брак.

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#сво
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Десятимиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл путешествие в Мурманск
06 апреля 2024, 15:44

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Международную выставку «Россия» на ВДНХ в Москве посетили десять миллионов человек. Об этом сообщили в пресс-службе выставки изданию РИА Новости.
Десятимиллионным посетителем стал Константин из Ярославля. Он приехал на форум вместе со своей супругой Екатериной.

Семейной паре преподнесли в качестве подарка поездку в Мурманск. Генеральный директор выставки рассказала, что в рамках поездки супруги посетят действующий атомный ледокол, штаб морских операций, где будет проведена экскурсия.

Напомним, выставка на ВДНХ продлится до 8 июля.

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Ураза-байрам 2024: когда и как его отмечают, что принято делать
06 апреля 2024, 14:50

Фото: iStock/RasselOK

Мусульмане ежегодно держат строгий пост во время священного месяца Рамадан. Завершается период ограничений праздником Ураза-байрам. О том, когда появилось торжество, какие приметы существуют и почему его называют праздником разговения, читайте в материале «Радио 1».

Когда отмечают Уразу-байрам в 2024 году?


У торжества нет конкретной даты и каждый год время его празднования смещается. В 2024 году Ураза-байрам приходится на 10 апреля.

При этом отмечать торжество принято не с утра, а с вечера предыдущего дня. Моментом окончания праздника считается вечер десятого апреля. Согласно исламскому календарю, Ураза-байрам отмечается в первые три дня месяца Шавваль, который начинается сразу после Рамадана. Самым главным днем считается первый, то есть 10 апреля.


Что такое Рамадан?


Месяц Рамадан для мусульман является священным. Считается, что именно в это время пророк Мухаммед получил первые откровения и стихи Корана. Мусульмане в течение месяца держат строжайший пост. Коран запрещает принимать еду и питье в дневное время суток во время всего поста. Если по каким-либо причинам, человек не может поститься в Рамадан, он может возместить пропущенные дни поста позже.

Мусульмане верят, что намеренное нарушение поста – страшный грех, за который будут отдавать долги потомки.


История Ураза-байрама


Ураза-байрам является древним мусульманским праздником. Основателем торжества считается пророк Мухаммед. Впервые торжество отметили в 624 году. Тогда же пророк впервые объявил день разговения.

Суть Ураза-байрама


Ураза-байрам знаменует окончание обязательного поста в месяц Рамадан. С арабского языка название торжества в буквальном смысле переводится как «праздник прекращения поста». Мусульмане считают Ураза-байрам символом возрождения: в этот день человек очищается от плохих желаний — это стимул, чтобы в будущем он совершал исключительно угодные Аллаху поступки.

Что принято делать в Ураза-байрам


К празднику разговения мусульмане начинают готовиться заранее. В домах принято наводить идеальный порядок. Также убираются в хлевах, моют скот. Некоторые даже приобретают в канун праздника новую мебель в дом, обновляют интерьер.

После длительного поста принято накрывать богатый стол, однако запрещенные исламом продукты употреблять нельзя. К таковым относят алкоголь, свинину и т.д. Отмечать праздник многие верующие начинают сразу после заката, как только становится темно. Считается, что пророк Мухаммед советовал провести ночь на Ураза-байрам за молитвами.


Традиции Ураза-байрам


Милостыня


До наступления торжества мусульмане должны успеть подать нуждающимся милостыню. Размер пожертвований строго установлен советом муфтиев России. Для тех семей, чей достаток является низким, размер милостыни не превышает 150 рублей. Люди со средним достатком должны заплатить 500 рублей, для тех, кто имеет доход выше среднего, установлена милостыня в размере 800 рублей. Также можно подавать нуждающимся продукты.


Итикаф


Некоторые мусульмане перед праздником Ураза-байрам совершают итикаф. Это означает полное уединение в мечети на протяжении десяти дней. В это время верующие читают молитвы, священные писания. Считается, что так мусульмане еще больше укрепляют веру.


Молитвы



До наступления рассвета мусульмане совершают омовение и надевают чистую нарядную одежду. Затем приходит время обязательной утренней молитвы – Ид-намаза. После этого верующие отправляются на кладбища, приводят в порядок могилы усопших и молятся за них.

В мечетях проходят праздничные служения в течение всего дня.


Гости и подарки


В Ураза-байрам принято ходить друг к другу в гости и дарить подарки. При встрече мусульмане желают «благословенного праздника», эта фраза звучит как «Ид мубарак».

В этот день принято совершать добрые дела: например, давать милостыню, заниматься благотворительностью и помогать малоимущим. Кроме того, принято дарить друг другу подарки.


Что нельзя делать в Ураза-байрам?



Несмотря на окончание поста и снятие основных запретов, в священный праздник мусульманам категорически нельзя ссориться, сквернословить, делать домашние дела, думать о плохом. Разрешается курить табак, вести половую жизнь, употреблять любые, не запрещенные религией продукты.

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#коран
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Напавший на российского губернатора с ножом заявил о готовности извиниться
Обвиняемый в нападении с ножом на Чибиса заявил, что готов перед ним извиниться
06 апреля 2024, 11:57

Фото: iStock/natasaadzic

Совершивший покушение на губернатора Мурманской области Александр Быданов заявил, что готов извиниться перед Андреем Чибисом. Об этом он рассказал журналистам, которые прибыли на выездное заседание суда по избранию подозреваемому меры пресечения.
42-летний Быданов рассказал, что заранее преступление не планировал, однако нож, которым он нанес удар, мужчина приобрел заранее и хранил его в своем автомобиле.

Быданов также рассказал, что в день нападения он пришел в дом культуры, где проводил встречу с населением Андрей Чибис. В какой-то момент Быданову не понравилось высказывание главы региона, он покинул помещение, сходил в машину за ножом, и после окончания мероприятия, когда Чибис выходил из здания, нанес ему удар ножом в область живота.

О своем поступке Быданов сожалеет.

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#преступление
#нож
#мужчина
#удар
#покушение
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«Союз МС-24» с россиянином, белоруской и американкой вернулся на Землю
06 апреля 2024, 10:52

Фото: iStock/3DSculptor

Спускаемый аппарат «Союза МС-24» с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Новицким, представительницей Белоруссии Мариной Василевской и астронавтом НАСА Лорал О'Харой на борту успешно приземлился в Казахстане. Об этом стало известно в 10.17 по московскому времени.
Корабль приземлился в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган. Для российского космонавта космический полет стал четвертым. Марина Василевская стала первой женщиной-космонавтом Беларуси.

Экипаж провел на орбите 14 суток.

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#мкс
#корабль
#ракета
#россия
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«Не смешите мои коленки»: мать напавшего на губернатора Чибиса о причинах покушения
Мать напавшего на губернатора Чибиса заявила, что покушение не было заказным
06 апреля 2024, 09:21

Фото: сайт Кремля

Мать Александра Быданова, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявила, что покушение не было спланированным. Об этом сообщает издание KP.RU.
По ее мнению, покушение на убийство главы региона не было заказным. Она рассказала, что в день трагедии она разговаривала с сыном. Мать задержанного отвергает версию о том, что ее сына могли заставить пойти на преступление.

На вопрос журналистов о том, было ли это заранее спланированным покушением, женщина ответила: «Не смешите мои коленки».

Напомним, 42-летний Быданов напал с ножом на главу Мурманской области Андрея Чибиса вечером четвертого апреля, когда последний выходил из дома культуры, где проводил встречу с местными жителями.

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#преступление
#мать
#покушение
#губернатор
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В весенний призыв может прийти сразу две повестки, заявил Картаполов
Картаполов: В весенний призыв может прийти сразу две повестки
06 апреля 2024, 03:31

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

В весенний призыв может одновременно прийти две повестки: бумажная и электронная, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Председатель комитета по обороне Картаполов заявил, что рассылка электронных повесток в весеннем призыве 2024 года будет осуществляться в тестовом режиме. По словам Картаполова, бумажные повестки будут действовать до тех пор, пока не заработает система учета призывников.

«Может прийти (электронная и бумажная повестка – ред.), ничего страшного в этом нет», – сказал Картаполов.

Он отметил, что в таких случаях в военкомат нужно являться с бумажными повестками.

Депутат добавил, что бумажные и электронные повестки абсолютно одинаковы.

«Что написано в электронной, то написано и в бумажной», – уточнил он.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили ужесточить наказания за неявку в военкомат. Незадолго до этого Александр Лукашенко подписал указ о SMS-повестках в армию.

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Поставщика бронежилетов для Минобороны обвинили в мошенничестве
#россия
#госдума
#призыв
#армия
#призывник
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Поставщика бронежилетов для Минобороны обвинили в мошенничестве
«Ъ»: Поставщик бронежилетов для СВО обвиняется в махинациях на 2 млрд рублей
06 апреля 2024, 01:20

Фото: iStock/Josiah S

Компания, поставляющая средства индивидуальной бронезащиты для Министерства обороны РФ, подозревается в мошенничестве при поставке бронежилетов военнослужащим в зоне проведения специальной военной операций (СВО), сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Глава ООО «ГК Пикет» Андрей Есипов обвиняется в хищении 2 миллиардов рублей у Министерства обороны РФ во время исполнения контрактов на поставку 20 тысяч комплектов различных бронежилетов.

По версии следствия, подозреваемый Есипов получил для передачи армии продукцию, которая не соответствовала условиям контракта, но все же передал ее по указанной в документе цене. Есипов утверждает, что невиновен и что его подставил бывший сотрудник компании. По его словам, испытания бронежилетов проходили в условиях, на которые его компания не могла повлиять, а его честность якобы готовы были гарантировать некие генералы, с которыми ему не разрешили контактировать.

Ранее «Радио 1» сообщалось, что Басманный суд арестовал крымского бизнесмена Азарова за мошенничество.

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#минобороны рф
#мошенничество
#россия
#бизнесмен
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Тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» войдут в состав спецназа «Ахмат»
Кадыров: 3 тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» войдут в состав спецназа «Ахмат»
06 апреля 2024, 00:13

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

3 тысячи бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», в том числе командир ЧВК с позывным Ратибор , войдут в состав спецназа «Ахмат», заявил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Решение было принято после встречи командира «Ахмата» Апти Алаудинова с высокопоставленными членами ЧВК «Вагнер», которая проводилась по поручению главы Чечни. Кадыров назвал это «стратегически важным шагом в укреплении обороноспособности страны и повышении эффективности нашего подразделения».

«Минобороны России уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения. В ближайшее время будут решены все организационные вопросы, и бойцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач», – добавил Кадыров.

Ранее «Радио 1» сообщало, что глава Чеченской Республики призвал чиновников к погашению долгов чеченцев в магазинах.

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#рамзан кадыров
#чечня
#россия
#военные
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