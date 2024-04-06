Мантуров: улучшенную версию Aurus Senat представят на инаугурации президента РФ

Фото: сайт Кремля
Автомобиль Aurus Senat с обновленным дизайном будет представлен на инаугурации президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил вице-премьер, глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, приводит его слова издание РИА Новости
Напомним, инаугурация президента состоится седьмого мая текущего года.
По некоторым данным, в 2025 году может стартовать производство новой версии Aurus Senat. Это будет удлиненная версия автомобиля, с установленной внутри перегородкой. Сзади будут установлены два раздельных кресла.
Прежде Мантуров сообщил, что производитель Aurus был готов к вводимым США санкциям и подготовил запасной план, поэтому разработки не будут остановлены.
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По некоторым данным, в 2025 году может стартовать производство новой версии Aurus Senat. Это будет удлиненная версия автомобиля, с установленной внутри перегородкой. Сзади будут установлены два раздельных кресла.
Прежде Мантуров сообщил, что производитель Aurus был готов к вводимым США санкциям и подготовил запасной план, поэтому разработки не будут остановлены.
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Анастасия Хохлова