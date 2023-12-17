Здание старинного отеля в Канаде передвинули с помощью мыла

Фото: istockphoto/Ilona Shorokhova
В канадской провинции Новая Шотландия строители и сотрудники общественных служб передвинули здание отеля, который был построен более 200 лет назад. Для перемещения исторического объекта было использовано около 700 кусков обычного мыла.
Раствор уменьшил до минимума трение между фундаментом здания и его основанием. После этого всю конструкцию плавно переместили с помощью деревянных брусьев на новое место. Ни один из архитектурных элементов исторического здания не пострадал. Отель уже снова открыт и готов принимать клиентов, а в его богатой истории появилась новая страница о необычном «мыльном переезде».
Читайте также:
Врач Тихонова заявила об опасности мыла и геля для душа для мытья головы
В Сергиевом Посаде продолжается реставрация собора Спасо-Вифанского монастыря
Найдено неизвестное ранее полотно великого художника Рафаэля
Александр Бойцов