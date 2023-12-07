В Сергиевом Посаде продолжается реставрация собора Спасо-Вифанского монастыря

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв присвоил Никите Михалкову звание «Почётный гражданин Московской области». Церемония вручения знака прошла в Российском фонде культуры, который возглавляет советский и российский режиссёр. На неё пригласили преподавателей и студентов Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.