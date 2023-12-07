В Сергиевом Посаде продолжается реставрация собора Спасо-Вифанского монастыря

Фото: пресс-служба главного управления культурного наследия
В Сергиевом Посаде продолжается реставрация собора Сошествия Святого Духа Спасо-Вифанского монастыря. Об этом сообщила пресс-служба главного управления культурного наследия.
Сотрудники главного управления культурного наследия Московской области проверили ход работы по реставрации объекта культурного наследия регионального.
Собор в честь Сошествия Святого Духа был построен ещё в 1860-1866 годах. Здание представляет собой кирпичный двухэтажный пятиглавый собор с пятью престолами. В 1929 году монастырь закрыли и его здания переданы детскому дому им. Ленина.
За годы советской власти всоборе были полностью разобраны завершения собора, своды, подпружные арки и верхние части стен. Над зданием была устроена новая вальмовая крыша, проведена перепланировка всех помещений, а также часть оконных и дверных проемов были заложены кирпичной кладкой,.
На данный момент ведутся штукатурные работы в интерьерах. Стоит отметить, что реставрацию ведется уже несколько лет.
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Собор в честь Сошествия Святого Духа был построен ещё в 1860-1866 годах. Здание представляет собой кирпичный двухэтажный пятиглавый собор с пятью престолами. В 1929 году монастырь закрыли и его здания переданы детскому дому им. Ленина.
На данный момент ведутся штукатурные работы в интерьерах. Стоит отметить, что реставрацию ведется уже несколько лет.
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Мира Полтева