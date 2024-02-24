Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном начале нового контрнаступления Вооруженных сил Украины в Черном море могут указывать на то, что он начал торговаться за свою жизнь.
Это мнение выразил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передает РИА Новости.
Согласно мнению члена Крымской межнациональной миссии, Зеленский окончательно утратил доверие и дискредитировал себя как политик, что, вероятно, предопределяет его будущее.
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«Зеленский готов повышать ставки и заявлять о возможности начала контрнаступлений. Он начал торговаться за гарантии своей личной безопасности и ясно дает понять своим хозяевам, что сохранение его жизни должно быть одним из условий прекращения конфликта на Украине», — пояснил Смирнов.
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Артем Кузьмин