Зеленский собирается посетить Армению

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время посетить Армению, сообщило армянское онлайн-издание Factor TV.
«В настоящее время готовится визит президента Украины в Армению, однако конкретная дата посещения пока не подтверждена. Ведутся переговоры с украинской стороной относительно временных рамок. Предполагается, что Владимир Зеленский прибудет в Ереван в марте», — заявил источник издания.Отмечается, что временный представитель Украины в Армении Валерий Лобач не опровергает данную информацию. По его словам, в скором времени, появятся более детальная информация.
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