Земфира* не добилась исключения из реестра иноагентов

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Певица Земфира*, признанная Минюстом России иноагентом, не смогла добиться исключения из соответствующего реестра. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что кассационная жалоба оставлена Вторым кассационным судом общей юрисдикции без удовлетворения.
Напомним, что певцу внесли в перечень иноагентов в феврале прошлого года. По данным Минюста, Земфира* открыто поддерживала Украину, проводила концерты в недружественных государствах, призывая на них выступать против проведения Россией спецоперации на Украине, а также получала поддержку от иностранных источников.
По словам адвоката певицы Александра Передрука, ей вменили получение финансов от ирландской и немецкой кредитных организаций. При этом сама певица говорила, что никак не связана с Ирландией и знает о стране только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О'Коннор.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Напомним, что певцу внесли в перечень иноагентов в феврале прошлого года. По данным Минюста, Земфира* открыто поддерживала Украину, проводила концерты в недружественных государствах, призывая на них выступать против проведения Россией спецоперации на Украине, а также получала поддержку от иностранных источников.
По словам адвоката певицы Александра Передрука, ей вменили получение финансов от ирландской и немецкой кредитных организаций. При этом сама певица говорила, что никак не связана с Ирландией и знает о стране только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О'Коннор.
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Анастасия Чинкова