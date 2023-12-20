Гребенщиков*, Моргенштерн*, Земфира* и другие попали в стоп-лист российского радиоэфира

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Российские радиостанции получили негласный стоп-лист на нежелательных артистов – иноагентов или тех, кто покинул Россию и осуждает проведение спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В 2024 году из радиоэфира пропадут песни Моргенштерна*, Земфиры*, «Би-2», Гребенщикова*, Макса Барских* и других.
Ранее все радиостанции могли самостоятельно решать, какие песни ставить, а все риски руководство брало на себя. Однако сейчас, по словам сотрудников радиостанций, их руководства получили негласный список запрещенных исполнителей. Из плейлиста в 2024 году уберут всех иноагентов, а также тех певцов, кто покинул Россию и высказывается против спецоперации.
При этом теперь сотрудники радиостанций переживают за рейтинги. Заменять известных исполнителей придется новичками, что может не понравиться слушателям. Таким образом, большая часть эфирного времени займут проверенные певцы, в то время как молодых артистов будут подгружать в ротацию дозированно и следить за реакцией слушателей.
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Ранее все радиостанции могли самостоятельно решать, какие песни ставить, а все риски руководство брало на себя. Однако сейчас, по словам сотрудников радиостанций, их руководства получили негласный список запрещенных исполнителей. Из плейлиста в 2024 году уберут всех иноагентов, а также тех певцов, кто покинул Россию и высказывается против спецоперации.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Элина Позднякова