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Гребенщиков*, Моргенштерн*, Земфира* и другие попали в стоп-лист российского радиоэфира

Mash: у российских радиостанций появился стоп-лист на нежелательных артистов
20 декабря 2023, 12:08
Фото: iStock/DedMityay

Фото: iStock/DedMityay

Российские радиостанции получили негласный стоп-лист на нежелательных артистов – иноагентов или тех, кто покинул Россию и осуждает проведение спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В 2024 году из радиоэфира пропадут песни Моргенштерна*, Земфиры*, «Би-2», Гребенщикова*, Макса Барских* и других.

Ранее все радиостанции могли самостоятельно решать, какие песни ставить, а все риски руководство брало на себя. Однако сейчас, по словам сотрудников радиостанций, их руководства получили негласный список запрещенных исполнителей. Из плейлиста в 2024 году уберут всех иноагентов, а также тех певцов, кто покинул Россию и высказывается против спецоперации.


При этом теперь сотрудники радиостанций переживают за рейтинги. Заменять известных исполнителей придется новичками, что может не понравиться слушателям. Таким образом, большая часть эфирного времени займут проверенные певцы, в то время как молодых артистов будут подгружать в ротацию дозированно и следить за реакцией слушателей.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
#сотрудники
#рф
#радио
#песня
#артист
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Испанская журналистка обвинила актёра Депардье в насилии
19 декабря 2023, 18:48

Фото: istockphoto/innakorn Jorruang

Испанская журналистка обвинила Жерара Депардье в насилии, которое произошло в 1995 году.
Ещё одна женщина выдвинула обвинения в адрес французского актера Жерара Депардье в сексуальном насилии, пишет газета La Vanguardia.

Испанская журналистка Рут Баса рассказала, что инцидент случился в 1995 году. Женщине тогда было 23 года. По её словам, она подверглась насилию со стороны Депардье во время интервью для журнала Cinemanía.

Журналистка пожаловалась в национальную полицию Испании, которая обязана теперь связаться с властями Франции.

Ранее сообщалось, что Жерар Депардье домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. Об этом сообщалось в документальном фильме «Депардье: Падение огра». Во Франции в связи со случившемся решили запретить фильмы с Депардье.

Ранее сообщалось, что тело Эмманюэль Дебевер, французской актрисы, которая первая обвинила Жерара Депардье в домогательствах, обнаружили в Сене 7 декабря. В этот день на французском телевидении вышел фильм-расследование о Депардье.

По факту смерти Дебевер возбудили уголовное дело.

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#испания
#журналист
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Актрису Федосееву-Шукшину лишили квартиры в Хельсинки
19 декабря 2023, 17:21

Фото: iStock/diegograndi

Российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину лишили квартиры в финской столице. Об этом сообщает NEWS.ru.
Отмечается, что российскую актрису лишили права распоряжения имуществом из-за банкротства в декабре этого года компании-владельца Asunto Oy Punkaharjun. Теперь её квартира в Хельсинки выставлена в конкурсную массу.

Дочь актрисы Ольга Шукшина рассказала NEWS.ru, что её матери пришло уведомление из Финляндии, по которому до 28 февраля 2024 года необходимо вывезти вещи из квартиры. Если этого не сделать до установленной даты, они будут утилизированы.

Кроме того, Федосеева-Шукшина задолжала по коммунальным счетам, поэтому теперь с неё требуют внесения недостающей суммы, размер которой не раскрывается.

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#финляндия
#россия
#квартира
#шоу-бизнес
#актриса
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Раскрыты гонорары российских звёзд за новогодние корпоративы
Super: за один новогодний корпоратив Пугачёва получает почти 45 млн рублей
19 декабря 2023, 16:23

Фото: iStock/cookelma

Появилась информация о гонорарах российских исполнителей за один новогодний корпоратив. Об этом сообщает Super.
Покинувшая Россию певица Алла Пугачёва за одно выступление в канун Нового года получает порядка 45 миллионов рублей, а Филипп Киркоров – 10 миллионов рублей.

Следом за ними идёт Григорий Лепс, который просит за своё выступление 9,85 миллионов рублей. На миллион меньше обойдётся выступление Полины Гагариной.

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков получает 8 миллионов, шоумен Иван Ургант – 7 миллионов, Николай Басков – 5,8 миллионов, Дима Билан – 4,3 миллиона, а Клава Кока выступит за 3 миллиона рублей.

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#шоу-бизнес
#корпоратив
#новый год
#деньги
#концерт
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Собчак рассказала, что «немножко пожирнела» из-за проблем со здоровьем
19 декабря 2023, 13:00

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о прибавке в весе из-за проблем со здоровьем.
На эту тему Ксения Собчак высказалась на своём YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». В беседе с блогершей Кариной Нигай Собчак призналась, что комплексует из-за нынешней формы.

«У меня есть небольшая проблема: я по разным причинам, связанным со здоровьем, немножко пожирнела. Ненавижу жирных людей, видимо, это моё проклятье наступило», — заявила она.
Собчак не уточнила диагноз, оказавший влияние на её фигуру. По словам журналистки, из-за лишних килограммов носит оверсайз-одежду.

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*Внесён Минюстом РФ в перечень террористов и экстремистов
#ксения собчак
#здоровье
#шоу-бизнес
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Врач Павлова высказалась о возможной причине смерти Красилова
Врач Павлова: Красилову нельзя было так интенсивно танцевать
19 декабря 2023, 04:45

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась своим мнением касательно возможных причин смерти танцора и шоумена Дмитрия Красилова. Об этом она написала в своём Телеграм-канале.
Специалист отметила, что Красилов интенсивно танцевал, не обращая внимание на огромную нагрузку на сердечную мышцу и скелет в целом.

«Тренировки при ожирении не должны быть интенсивными, главное — регулярными: ходьба, плавание, специальный комплекс упражнений. Судя же по комплекции артиста, ему нельзя было так интенсивно танцевать», — объяснила Павлова.

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#комплекс
#скелет
#тренировки
#сердце
#врач
#артист
#смерть
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Marvel уволила звезду сериала «Локи» и главного антагониста киновселенной
The Hollywood Reporter: Cтудия Марвел уволила актёра Джонатана Мэйджорса
19 декабря 2023, 02:19

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда входящего в киновселенную Marvel сериала «Локи» Джонатан Мэйджорс был уволен после того, как суд признал его виновным по двум пунктам обвинения в домогательствах и нападении, за которые артисту грозит срок около года. Об этом написало издание The Hollywood Reporter.
Инцидент произошел в марте между актером и его бывшей девушкой, хореографом Грейс Джаббари. Женщина в машине схватила телефон Мейджорса, после того как увидела, что он переписывается и флиртует с другой, а тот в ответ вырвал у неё из рук телефон, разозлился и ударил её по голове.

Прокурор убедительно доказал, что за те два года, что Джаббари и Мейджорс встречались, актёр манипулировал и контролировал свои отношения с ней, обманывал и угрожал, а также отговаривал женщину от похода в больницу.

18 декабря присяжные признали Мэйджорса виновным в нападении третьей степени и преследовании. При этом сам актёр и отвергает все обвинения. Приговор по делу Мэйджорса ожидается 6 февраля 2024 года.

Джонатан Мэйджорс известен по роли Канга Завоевателя во входящих в киновселенную Marvel (КВМ) фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и двух сезонах сериала «Локи». Он также должен был стать звездой и главным антагонистом пятой фазы киновселенной в фильме «Мстители: Династия Канга», выход которого запланирован на 2 мая 2025 года.

От актёра также отказались его пиарщики и Мейджорс был исключен из списка кандидатов на главную роль в фильме «Человек в моем подвале».

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#нападение
#актеры
#сша
#суд
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«Прибегу, сделаю»: Иван Ургант заявил, что готов взяться за любую работу
19 декабря 2023, 00:45

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Телеведущий Иван Ургант заявил, что готов взяться за любую работу. Об этом пишет Телеграм-канал «Антиглянец».
В публикации говорится, что в ходе новогоднего бала благотворительного фонда «Друзья», который вёл российский шоумен, один из гостей попросил его провести мероприятие для дочери.

«Я сейчас за любую работу — прибегу, сделаю», — пошутил в ответ Ургант.

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Консьержка рассказала о последней встрече с Красиловым
#артист
#телевидение
#работа
#россия
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Консьержка рассказала о последней встрече с Красиловым
«МК»: Консьержка рассказала о последней встрече с Красиловым
18 декабря 2023, 23:26

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Консьержка московского дома, в котором проживал 29-летний шоумен и танцор из группы Little Big Дмитрий Красилов, рассказала об их последней встрече. Об этом пишет «МК».
По её словам, она встретила артиста в понедельник, около трёх часов ночи. Красилов был пьян, когда вернулся домой на такси, однако «держался на ногах».

Тело Дмитрия Красилова обнаружили в его квартире Москве в понедельник, 18 декабря. Предварительно, смерть шоумена носит ненасильственный характер, он скончался в следствии острой сердечной недостаточности.

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РИА: Предварительно, Дмитрий Красилов скончался в результате сердечного приступа
#смерть
#такси
#дом
#москва
#артист
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РИА: Предварительно, Дмитрий Красилов скончался в результате сердечного приступа
18 декабря 2023, 22:15

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Актёр и танцор Дмитрий Красилов мог скончаться в результате сердечного приступа, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Напомним, Красилову стало плохо вчера вечером по пути с работы домой. Около 18:00 18 декабря бездыханное тело 29-летнего танцора было обнаружено в его столичной квартире.

«Предварительная причина смерти Дмитрия Красилова — сердечный приступ», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

В настоящий момент в квартире покойного артиста проходят следственные действия. Предварительно, версия криминальной смерти Красилова исключается, поскольку на его теле не было обнаружено никаких следов насилия, однако, правоохранители всё же решили провести проверку.

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#москва
#смерть
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#актёр
#сердце
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