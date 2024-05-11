Земли и воды раскроются: Предсказание Распутина претворяется в жизнь

Радоница наступает не девятый день после Пасхи — во вторник, следующий после Фомина воскресенья. Об истории праздника, традициях, особых правилах, которым следует придерживаться в этот день православным христианам, а также о том, как помочь душам умерших, — в материале «Радио 1».