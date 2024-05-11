Земли и воды раскроются: Предсказание Распутина претворяется в жизнь

Фото: iStock/LesDaMore
Некоторые страшные предсказания Григория Распутина сбылись ещё в прошлом веке, а сейчас в жизнь претворяется ещё одно, об этом пишем агентство «Федерал Пресс».
Григорий Распутин точно предсказал как расстрел семьи Романовых, так и тот факт, что Санкт-Петербург накроет мрак, когда сменится его имя. Ясно провидец говорил и о блокаде Ленинграда.
Распутин предупреждал о катастрофе в Хиросиме и Нагасаки. Он точно увидел и атомную аварию на Чернобыльской АЭС.
В настоящий момент сбывается ещё одно страшное предсказание Распутина — о природных катаклизмах. Он утверждал, что землетрясения участятся. Земли и воды раскроются, и их раны поглотят людей и скарб. Роза будет цвести в декабре, а в июне будет лежать снег.
Читайте также:
Экс-депутат Власов: Жириновский предсказывал об ударе Израиля по Ирану
Медведев предрек США гражданскую войну
«Самые страшные события будут здесь»: сбылось предсказание Жириновского о Ближнем Востоке
Распутин предупреждал о катастрофе в Хиросиме и Нагасаки. Он точно увидел и атомную аварию на Чернобыльской АЭС.
В настоящий момент сбывается ещё одно страшное предсказание Распутина — о природных катаклизмах. Он утверждал, что землетрясения участятся. Земли и воды раскроются, и их раны поглотят людей и скарб. Роза будет цвести в декабре, а в июне будет лежать снег.
Читайте также:
Экс-депутат Власов: Жириновский предсказывал об ударе Израиля по Ирану
Медведев предрек США гражданскую войну
«Самые страшные события будут здесь»: сбылось предсказание Жириновского о Ближнем Востоке
Евгения Парфентьева