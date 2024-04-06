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Еще одно предсказание Жириновского сбылось

Экс-депутат Власов: Жириновский предсказывал об ударе Израиля по Ирану
06 апреля 2024, 11:25
Пресс-служба Государственной думы РФ

Пресс-служба Государственной думы РФ

Предсказание основателя и первого председателя ЛДПР Владимира Жириновского о возможном ударе Израиля по объектам Ирана оказалось точным, отметил экс-депутат Госдумы Василий Власов, пишет «Лента.ру».


В 2012 году Жириновский выступал перед студентами МГИМО и заявил, что Израиль, вероятно, примет силовые меры по решению «иранской проблемы» без официального объявления. Политик отметил, что Иран стал представлять угрозу для Израиля, особенно в связи с укреплением своей военной мощи и наращиванием арсенала.

Жириновский предсказал, что израильская армия нанесет удар по иранским объектам, что может привести к ответным действиям со стороны Ирана.

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#жириновский
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Зеленский резко обратился к Западу с требованием усилить ПВО Украины
06 апреля 2024, 10:22

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Запад за колебания в поставках стране систем ПВО, об этом сообщает немецкая газета FAZ.
Авторы статьи обратили внимание на то, что Зеленский возмутился «неприемлемым» промедлением некоторых стран в вопросе поставки военной помощи стране.

Обозреватели связали резкое высказывание главы государства с острой нехваткой боеприпасов и систем ПВО, которую испытывает Украина в последние месяцы.

Также Киев практически ежедневно настаивает на передаче ВСУ американских систем Patriot. Требования Зеленского становятся более жесткими и систематическими, пишет FAZ.

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Финляндия не исключает возможной отправки своих войск на Украину
Посол Кузнецов: Финляндия в будущем может отправить войска на Украину
06 апреля 2024, 09:44

Фото: iStock/ezer ozger

Финляндия может принять решение об отправке военного контингента на Украину в ближайшее время. Об этом заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов, пишет ТАСС.
По его словам, на сегодняшний день Хельсинки не обсуждают этот вопрос, однако в скором времени позиция властей страны может измениться.

Дипломат пояснил, что Финляндия будет ориентироваться на Вашингтон и других европейских союзников. Прежде представитель МИД страны уже заявила, что тема отправки солдат в Киев должна оставаться «на плаву».

Ранее сообщалось, что Финляндия получит американское оружие для усиления границы с РФ. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Президент Мексики объявил о приостановке дипотношений с Эквадором
06 апреля 2024, 08:47

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Мексики поручил внешнему дипломатическому ведомству страны разорвать дипломатические отношения с Эквадором. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.
«Я поручил главе МИД... объявить о приостановке дипломатических отношений правительства Мексики с Эквадором», — написал Лопес Обрадор.

Глава государства предпринял такую меру из-за самовольного входа полиции Эквадора в посольство Мексики. Правоохранители задержали бывшего эквадорского вице-президента, который «был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения».

Президент Мексики назвал произошедшее вопиющим нарушением прав. Кроме того, он посчитал, что подобными действиями Эстония нарушила суверенитет мексиканского государства.

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#эстония
#посольство
#полиция
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«За счет накоплений граждан»: Во Франции нашли способ закрыть дефицит бюджета
Депутат Руссо: Дефицит бюджета можно закрыть за счет накоплений французов
06 апреля 2024, 06:58

Фото: iStock/SimonLukas

Во Франции прозвучало предложение ликвидировать дефицит бюджета страны за счет сбережений населения. С такой инициативой выступила депутат Законодательного собрания Сандрин Руссо в эфире одного из местных телеканалов, сообщает 360tv в Telegram.
Депутат не уточнила, готова ли она вложить собственные деньги в решение проблем госдолга и бюджетного дефицита.

Дефицит государственного бюджета Франции, второй по величине экономики Европы, достиг €154 млрд, превысив 5% ВВП, что соответствует первоначальным оценкам правительства страны. Государственный долг Франции превысил 3,1 триллиона евро (110,6 % ВВП).

Ранее сообщалось, что Франция и Германия выступили против конфискации активов России в пользу Украины.

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После громкого скандала в Дании уволили командующего вооруженными силами
#франция
#бюджет
#дефицит
#финансы
#накопления
#германия
#украина
#депутат
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После громкого скандала в Дании уволили командующего вооруженными силами
Минбороны Дании: Командующий ВС Дании уволен в связи с «потерей доверия»
06 апреля 2024, 06:04

Фото: iStock/A-Basler

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен освободил от должности командующего вооруженными силами Флемминга Лентфера и назначил генерал-майора Микаэля Хилдгорда исполняющим обязанности командующего, сообщает Министерство обороны королевства.
«Я потерял доверие к командующему и поэтому принял решение, что он больше не будет возглавлять вооруженные силы. Мы находимся перед историческим и необходимым укреплением обороны Дании. Это предъявляет большие требования к нашей организации и профессиональной военной экспертизе политического уровня», – цитируются слова Поульсена в пресс-релизе ведомства.

Лентфер занимал пост командующего вооруженными силами с декабря 2020 года. Хильдгорд возглавлял Командование специальных операций.

Ранее сообщалось, что Дания прекратила расследование взрывов на «Северных потоках».

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В Пентагоне заявили о поддержке связи с Россией по поводу противоспутникового оружия

В Азербайджане сообщили о движении армянской техники к границе

США и Израиль привели свои армии в состояние повышенной готовности
#флот
#военные
#северный поток
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В Пентагоне заявили о поддержке связи с Россией по поводу противоспутникового оружия
Пентагон: США поддерживают связь с Россией по вопросу противоспутникового оружия
06 апреля 2024, 05:22

Фото: iStock/3DSculptor

Соединенные Штаты следят за противоспутниковым оружием, предположительно разработанным Россией, координируют свои действия с союзниками и работают с Москвой по этому вопросу. Такое заявление Пентагон сделал РИА Новости.
В феврале телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что разведка США указывает на то, что Россия хочет разместить в космосе ядерное оружие. Упоминается возможное использование оружия против спутников.

Ранее Президент Владимир Путин заявил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что Россия не планирует размещать ядерное оружие в космосе.

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США и Израиль привели свои армии в состояние повышенной готовности

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#владимир путин
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#сша
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#москва
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В Азербайджане сообщили о движении армянской техники к границе
Азербджайнские СМИ: Военная техника Армении движется к границе
06 апреля 2024, 03:48

Фото: iStock/Emile Ghessen

Азербайджанские СМИ сообщили, что армянская военная техника перемещается к границе с Арменией.
По данным Axar.az, армянская сторона концентрирует свои силы у границы в направлении Зангезура (Сюникская область Армении). Ереван пока никак не отреагировал на эти заявления.

Ранее МИД России заявил, что Запад склоняет Армению к выходу из ЕАЭС и ОДКБ.

До этого, во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что заявления Азербайджана о планах нападения на Армению безосновательны.

1 февраля Пашинян согласился с азербайджанскими официальными лицами и предложил убрать упоминания о Нагорном Карабахе из декларации независимости Армении.

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#нагорный карабах
#военные
#техника
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США и Израиль привели свои армии в состояние повышенной готовности
NYT: Армии США и Израиля приведены в повышенную готовность
06 апреля 2024, 03:41

Фото: iStock/Serhej Calka

Соединенные Штаты и Израиль привели свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности после сообщений о возможном нападении Ирана, сообщает New York Times (NYT).
Согласно сообщению, силы США в регионе приведены в состояние повышенной готовности. Израиль также привел свои войска в состояние повышенной боевой готовности, отменил увольнение военнослужащих, призвал некоторых резервистов в подразделения противовоздушной обороны и заблокировал сигналы GPS.

По словам двух иранских чиновников, вооруженные силы Ирана также приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Ранее, 5 апреля, телеканал CBS News сообщил, что Иран планирует в ближайшие дни совершить крупное нападение на Израиль в качестве мести за взрыв сирийского консульства.

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#иран
#сша
#израиль
#армия
#военные
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На Украине предложили ужесточение наказания за неявку в военкомат
В Раде предложили увеличение штрафа за неявку в военкомат по повестке
06 апреля 2024, 03:05

Фото: iStock/scaliger

Верховная Рада хочет ужесточить наказание за неявку по вызову в ТЦК (территориальный центр комплектования, учреждение, аналогичное военкомату), говорится в законопроекте о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, связанных с ответственностью за военные правонарушения, передает «Страна.ua».
Так, например, штраф за неявку по повестке будет увеличен до 204 000 гривен (более 486 000 рублей). Штраф в размере 8 500-17 000 гривен (20 200-40 500 рублей) также предлагается ввести за нарушение правил учета лиц, обязанных проходить военную службу до 34 000-85 000 гривен (81 000-202 600 рублей) – за нарушение законов и нормативных актов о воинской обязанности.

Кроме того, подозреваемых в уклонении хотят разрешить задержание под стражей от трех часов до трех суток.

Ранее на Украине подписали закон о снижении призывного возраста с 25 до 27 лет.

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