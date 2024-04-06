Еще одно предсказание Жириновского сбылось

Пресс-служба Государственной думы РФ
Предсказание основателя и первого председателя ЛДПР Владимира Жириновского о возможном ударе Израиля по объектам Ирана оказалось точным, отметил экс-депутат Госдумы Василий Власов, пишет «Лента.ру».
В 2012 году Жириновский выступал перед студентами МГИМО и заявил, что Израиль, вероятно, примет силовые меры по решению «иранской проблемы» без официального объявления. Политик отметил, что Иран стал представлять угрозу для Израиля, особенно в связи с укреплением своей военной мощи и наращиванием арсенала.
Жириновский предсказал, что израильская армия нанесет удар по иранским объектам, что может привести к ответным действиям со стороны Ирана.
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