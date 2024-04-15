«Жалкое существо»: Галкина* затравили за ошибочное поздравление Израиля с иранской атакой

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Выпивший комик Максим Галкин* опубликовал видео, на котором поздравил израильскую армию с нанесением ударов Ираном, а не пожелал ей удачи, пишет МК.
Журналистка Марина Ахмедова прокомментировала высказывание комика и заявила, что ирония не в том, что артист перепутал слова на иврите, а в том, что он, присягавший своей «второй Родине» не знает значения слов на ее языке, и шлёт поздравления с прилетом беспилотников.
Максим Галкин* вскоре удалил видео, на котором поздравил Израиль с атакой. Он объяснил это тем, что выпил лишнего и перепутал.
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*признан Минюстом Российской Федерации иностранным агентом
Анастасия Чинкова