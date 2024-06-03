Парад планет 2024: ждать ли катастроф, чем опасен для людей

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Парад планет – это астрономическое явление, при котором несколько планет Солнечной системы выстраиваются в ряд. В 2024 году он пройдет 3 июня, и многие задаются вопросом: несет ли это событие какую-либо угрозу для человечества?
Опасность парада планет: мифы и реальность
Идея о том, что парады планет могут вызывать катастрофы, получила широкое распространение благодаря книге «Эффект Юпитера», выпущенной в 1974 году Джоном Гриббином и Стивеном Плейжманом. Авторы утверждали, что парад планет в 1982 году приведет к серьезным геологическим и климатическим изменениям, включая землетрясения и усиление солнечной активности. Несмотря на тревожные прогнозы, никаких глобальных катастроф не произошло.
Исторические совпадения
Существует мнение, что парад планет может предвещать серьезные исторические события. Так, парад планет 2 февраля 1962 года произошел незадолго до Карибского кризиса, который едва не привел к ядерной войне. Также высказывались предположения, что парад планет 1989 года предшествовал распаду Советского Союза. Однако подобные совпадения скорее являются результатом человеческой склонности искать связи между событиями, чем доказательством влияния астрономических явлений на историю.
Что говорят ученые о параде планет
Современная наука утверждает, что парады планет не оказывают никакого прямого воздействия на Землю и не могут вызвать природные катастрофы. Гравитационное влияние планет на нашу планету во время парада планет ничтожно и не способно вызвать землетрясения или другие катастрофические события.
Психологический эффект
Несмотря на отсутствие реальных угроз, парады планет могут вызывать беспокойство и страх у людей, склонных к мистическому мышлению. Однако это скорее вопрос психологии. В реальности парад планет 2024 года не представляет никакой угрозы для человечества. Это уникальное астрономическое явление, которое стоит наблюдать с интересом, но без страха. Научные данные подтверждают, что никакие катастрофы, связанные с парадами планет, не ожидаются.
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Артем Кузьмин