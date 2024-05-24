Стало известно, кому опасны вспышки на Солнце

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Заведующий гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимир Обридко прокомментировал вспышки на Солнце Х-класса, которые вновь повторились.
Он предостерёг людей с проблемами сердечно-сосудистой системы, отметив, что в этот период у них возможны ухудшения здоровья.
При таких вспышках на Солнце, по его словам, также возможны нарушения работы линий высоковольтных передач, движения семафоров и светофоров на транспорте, а также торможения движения космических аппаратов и сбои в связи.
Специалист добавил, что, хотя эта вспышка и была достаточно сильной, катастрофической её назвать невозможно.
Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Артем Абунин заявлял, что магнитные бури способны нанести лишь психологический вред человеку.
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«У людей, страдающих нарушениями сердечно-сосудистого аппарата, возможно ухудшение состояния, иногда вплоть до инфарктов. Поэтому им стоит соблюдать осторожность, профилактически принимать лекарства, вести себя аккуратно в течение нескольких дней. Я бы советовал соблюдать эти рекомендации в течение ещё трёх дней после магнитной бури», — отметил в беседе с Pravda.Ru Обридко.
При таких вспышках на Солнце, по его словам, также возможны нарушения работы линий высоковольтных передач, движения семафоров и светофоров на транспорте, а также торможения движения космических аппаратов и сбои в связи.
Специалист добавил, что, хотя эта вспышка и была достаточно сильной, катастрофической её назвать невозможно.
Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Артем Абунин заявлял, что магнитные бури способны нанести лишь психологический вред человеку.
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Мелисса Тимофеева