Жена депутата Госдумы отправилась добровольцем на СВО вслед за мужем

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk
Депутат Лена Колесникова из законодательного собрания Челябинской области отправилась добровольцем в зону специальной военной операции, сообщили в пресс-службе парламента агентству РИА Новости.
«Да, мы подтверждаем, что Колесникова отправилась в зону специальной военной операции добровольцем. Никаких препятствий для этого у нее нет», — подчеркнули в парламенте.Лена Колесникова родилась в 1969 году в городе Уральске (Западноказахстанская область). Она была избрана депутатом законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года, представляя фракцию партии «Единая Россия». Кроме того, она ранее занимала пост депутата регионального парламента пятого и шестого созывов.
Читайте также:
Доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ из-за незнания русского языка
В Башкортостане военнослужащий-доброволец угрожает взорвать гранату
Доброволец рассказал о причинах своего прихода в Центр подготовки контрактников в Балашихе
Артем Кузьмин