Доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ из-за незнания русского языка

Фото: сайт Минобороны РФ
Доброволец из Иордании Мотаз, воюющий в рядах ВС России в зоне СВО на Украине, из-за незнания русского языка атаковал позиции ВСУ в одиночку. Об этом пишет Телеграм-канал «Поток».
Мотаз рассказал военкору Сергею Среде, что родился в Иордании, но является этническим черкесом, а Россию считает своей второй родиной. До спецоперации мужчина служил в иорданском спецподразделении, а также проходил подготовку по системе спецназа США. После начала российской СВО он вступил в бригаду «Пятнашка» и в её составе отправился на фронт.
По словам военного, его подразделение находилось под Донецком и Авдеевкой. Командир приказал вернуться на позиции, однако иорданец не понял команду из-за плохого знания русского языка, поэтому взял оружие и пошел вперёд.
Доброволец отметил, что его сослуживцы посмеялись над ситуацией и выразили радость, что Мотаз остался жив. Командир в свою очередь посоветовал военному подучить русский язык.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По словам военного, его подразделение находилось под Донецком и Авдеевкой. Командир приказал вернуться на позиции, однако иорданец не понял команду из-за плохого знания русского языка, поэтому взял оружие и пошел вперёд.
«А он кричал мне по-русски: «Возвращайся! Возвращайся! Возвращайся!» А я не понимал и продолжал наступление. К счастью, все обошлось. Бог мне помог. Это была опасная ситуация, но в то же время забавная», — цитирует канал слова собеседника.
Доброволец отметил, что его сослуживцы посмеялись над ситуацией и выразили радость, что Мотаз остался жив. Командир в свою очередь посоветовал военному подучить русский язык.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян