Женщина купила лотерейный билет за 1,8 тысячи рублей и выиграла 90 миллионов

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В Соединенных Штатах женщина случайно приняла участие в и выиграла миллион долларов (около 90 миллионов рублей). Об этом сообщает WJTV.
В ноябре 2023 года «Лоттерея Миссисипи» анонсировала розыгрыш Jackson game, в котором главный приз составляет миллион долларов. 29 января американка пришла в пункт продаж лотерейных билетов. Она планировала купить несколько билетов Cash Pop, которые частенько берет. В очереди перед ней другая женщина купила Jackson game за 20 долларов (около 1,8 тысячи рублей) и она решила тоже купить его.
Спустя несколько часов она стерла защитный слой на билете, и поняла, что стала победительницей.
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