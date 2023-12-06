Женщина прикинулась 14-летней, чтобы заняться сексом со школьником

Фото: istockphoto/Ridofranz
В США арестована жительница Флориды, выдававшая себя за 14-летнюю девочку ради секса с несовершеннолетними.
Tampa Bay Times пишет, что 22-летняя Алисса Энн Зингер из города Тампа оказалась под стражей 24 ноября. Она обвиняется в сексуальном насилии над мальчиком в возрасте от 12 до 15 лет. Следствие утверждает, что женщина познакомилась со школьником в мессенджере. Она прикинулась ровесницей мальчика и стала отправлять ему видеоролики порнографического содержания.
На допросе пострадавший рассказал, что Зингер назвалась девочкой на домашнем обучении. С мая по середину сентября они встречались и занимались сексом. По словам школьника, Зингер говорила ему о своих сексуальных контактах с другими подростками. Чуть позже нашлись несовершеннолетние, подтвердившие, что женщина знакомилась с ними в сети.
В июле Зингер вместе с пострадавшим задержали за кражу в магазине. Полицейским она представилась своим именем. Правда, заявила, что родилась в 2009 году. А в базе данных была только Алисса Эн Зингер 2001 года рождения. В ответ на это американка заявила, что у неё есть сводная сестра с таким же именем.
Во время проверки следователи узнали о её связях с несовершеннолетними. После ареста Зингер признала свою вину и была освобождена до суда, оставив залог в 7,5 тыс. долларов.
Читайте также:
В Башкирии 18-летняя студентка обменивалась нюдсами с третьеклассником
В Дагестане после драки двух девочек призвали менять подход к воспитанию детей
В дагестанском селе школьники учатся в строительных вагонах
На допросе пострадавший рассказал, что Зингер назвалась девочкой на домашнем обучении. С мая по середину сентября они встречались и занимались сексом. По словам школьника, Зингер говорила ему о своих сексуальных контактах с другими подростками. Чуть позже нашлись несовершеннолетние, подтвердившие, что женщина знакомилась с ними в сети.
Во время проверки следователи узнали о её связях с несовершеннолетними. После ареста Зингер признала свою вину и была освобождена до суда, оставив залог в 7,5 тыс. долларов.
Читайте также:
В Башкирии 18-летняя студентка обменивалась нюдсами с третьеклассником
В Дагестане после драки двух девочек призвали менять подход к воспитанию детей
В дагестанском селе школьники учатся в строительных вагонах
Мария Фирсова