В Дагестане после драки двух девочек призвали менять подход к воспитанию детей

Фото: iStock/mrohana
Уполномоченный по правам ребёнка Дагестана Марина Ежова призвала менять подход к воспитанию детей, после того как в сети завирусилось видео об избиении двумя школьницами своей сверстницы. Об этом омбудсмен заявила на своей странице во «ВКонтакте».
«Нам всем надо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодёжи. Прекратить заниматься формализмом, оценивать себя количеством проведенных мероприятий, "посчитанных" и "охваченных" детей, раздатых подарков и надетых платочков. Только адресная работа с молодежью, семьей, родителями», — написала ЕжоваНапомним, днём 2 декабря в сети появилось видео, на котором две девушки избивают руками и ногами третью, которая лежит на земле. Потерпевшая кричит, извиняется и просит их остановиться.
Полицейским удалось установить участниц конфликта и доставить их вместе с родителями в отделение полиции. По данным следствия, подобные инциденты случались и ранее.
В ходе допроса одна из участниц рассказала, что попавшая на видео драка произошла 20 сентября. Ей предшествовал длительный конфликт. Девочка рассказала, что её сверстница сначала угрожала, а потом оскорбила её мать. После этого допрашиваемая ударила свою оппонентку, развязалась драка, в которую вступила и третья участница.
Девочки, избившие сверстницу, поставлены на учёт. По окончании следственных мероприятий в отношении юных девушек и их родителей будут приняты предусмотренные законом меры.
Читайте также:
В Дагестане задержали двух девочек-подростков, избивших сверстницу
В столичной школе ученик избил одноклассника и отобрал деньги
Сходки, драки и зоны влияния: на что идут подростки после просмотра сериала «Слово пацана»
Артем Путинцев