Житель Багамских островов при разводе выдвинул невероятное требование

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Доктор Ричард Баутиста, проживающий на Багамских островах, во время бракоразводного процесса потребовал от супруги, чтобы она вернула ему ранее пересаженную ей почку, или же заплатила компенсацию в размере 1,2 млн фунтов стерлингов (около $1,5 млн). Об этом пишет издание Daily Star.
По словам Баутисты, они поженились в 1990 году и родили троих детей, но после того, как у его жены обострились проблемы со здоровьем, следом за ними возникли и проблемы в браке.
В 2001 году он принял судьбоносное решение любезно пожертвовать одну из своих почек жене после того, как она перенесла две неудачные операции по трансплантации.
Комментируя это требование, судья по брачным спорам Джеффри Гроб сказал, что «попытки ответчика добиться денежной компенсации не только противоречат предписаниям закона, но и, возможно, могут подвергнуть ответчика уголовному преследованию».
В итоге ни одно из требований доктора Баутисты не было удовлетворено, и в 10-страничном решении Верховный суд округа Нассау отклонил его просьбу.
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В 2001 году он принял судьбоносное решение любезно пожертвовать одну из своих почек жене после того, как она перенесла две неудачные операции по трансплантации.
«Моей первоочередной задачей было спасти ее жизнь. Вторым бонусом было изменить брак», — отметил доктор Баутиста.Однако, несмотря на фактическое спасение её жизни, супруга подала на развод спустя четыре года. После этого разгневанный Ричард потребовал от жены, чтобы она либо вернула ему почку, либо выплатила 1,2 млн фунтов стерлингов (1,5 млн долларов).
Комментируя это требование, судья по брачным спорам Джеффри Гроб сказал, что «попытки ответчика добиться денежной компенсации не только противоречат предписаниям закона, но и, возможно, могут подвергнуть ответчика уголовному преследованию».
В итоге ни одно из требований доктора Баутисты не было удовлетворено, и в 10-страничном решении Верховный суд округа Нассау отклонил его просьбу.
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Артем Путинцев