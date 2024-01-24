Психиатр Рудов рассказал, как пережить развод

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Психиатр Виктор Рудов заявил, что расставание или развод являются стрессом для организма человека, который можно пережить лишь с помощью силы воли и умения прожить негативные эмоции.
«Это удивительно, но, чтобы выбраться из этого состояния, надо немного пострадать. Важно выплеснуть эмоции, а когда станет полегче, заняться чем-нибудь полезным или встретиться с друзьями, единомышленниками. Поиграть в футбол, сходить на вечеринку, мастер-класс или покататься на лыжах, через силу. Организму нужны хорошие гормоны, серотонин и дофамин», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.
Он добавил, что если эти методы не помогают, то за помощью можно обратиться к специалистам.
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