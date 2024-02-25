Американец заработал $1,76 млн, подслушав разговор жены

Министерство обороны запретило использовать дроны для обработки сельхозугодий и в текущем году в зоне временного режима закрытия неба на юге и в центральной части России. Об этом РБК рассказали два источника, участвовавшие в совещании в Минсельхозе по вопросам авиационно-химических работ (АХР) в агросезон 2024 года.