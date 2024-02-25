Американец заработал $1,76 млн, подслушав разговор жены

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42-летний житель американского Хьюстона (штат Техас) Тайлер Лаудон подслушал разговор жены о планируемом поглощении компании британской нефтегазовой компанией BP, купил акции, а после объявления о сделки продал их. Таким образом мужчине удалось заработать $1,76 млн, пишет Business Insider.
В результате женщину уволили, она съехала от мужа и спустя несколько месяцев подала на развод. Лаудон же был обвинен в незаконном обогащении на $1,76 млн, так как воспользовался условиями удаленной работы и доверием жены, чтобы извлечь выгоду из конфиденциальной информации.
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