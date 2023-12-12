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Психолог вычислила супруга-изменщика по одному сообщению из церкви

HuffPost: Психолог Грей вычислила измену мужа по одному неосторожному сообщению
12 декабря 2023, 08:12
Фото: istock / AntonioGuillem

Фото: istock / AntonioGuillem

Доцент кафедры клинической психологии Университета Индианаполиса Саманта Грей спустя 13 лет брака узнала, что супруг ей изменял долго время с 15 разными женщинами. Об этом она рассказала изданию HuffPost.

Она заявила, что ей удалось определить обман по одному неосторожному сообщению. Грей рассказала, что муж прислал ей сообщения из командировки, с восхищениями после выступления одной певицы а церкви. Психолог решила проверить, что за певица, и увидела в соцсетях, что она выступала в Теннесси, хотя муж сказал ей, что поехал в Северную Каролину. Посмотрел запись эфира, она увидела, как ее муж держит руку другой женщины.

«Я не ругалась с ним. Вместо этого стала частным детективом и начала расследование. Я просмотрела стопки почты, аккуратно сложенные на кухонном столе, в кабинете и у его кровати. Я обнаружила, что он открыл на мое имя несколько кредитных карт, о которых я не знала», — поделилась Саманта.

Она узнала, что мужчина проводил праздники с семьей другой женщины, дарил подарки и посещал рестораны и концерты, пока жена оставалась на каникулах с двумя его дочерьми от первого брака. Итого ей удалось узнать о 15 любовницах за все время. Она также смогла отследить по GPS где находится неверный, отправилась в другой штат, где сама убедилась в правдивости своих подозрений.

Чтобы пережить эмоциональный кризис, Грей перестала общаться с бывшим супругом, заблокировала его в социальных сетях и удалила все совместные фотографии. Спустя несколько лет она смогла найти нового партнера, хотя до сих пор испытывает проблемы с доверием.

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#психолог
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#расследование
#отношения
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В Москве начался второй суд над бывшим губернатором Фургалом по делу об ОПГ
12 декабря 2023, 09:04

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Бабушкинский райсуд Москвы начал рассматривать втрое уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который обвиняется в создании организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом информирует «Коммерсантъ».

Совместно с бывшим губернатором фигурантами дела стали девять предполагаемых сообщников. Шестерых  из них пришлось этапировать из следственного изолятора в Хабаровске в Москву, поскольку из-за семичасовой разницы во времени они не могли принимать участие в слушаниях по видеосвязи. Их разместили в столичном изоляторе «Медведь», Фургал содержится в СИЗО «Лефортово».

Кроме руководства ОПГ Фургалу вменяют злоупотребление полномочиями, незаконную предпринимательская деятельность, мошенничество в особо крупном размере, а также  легализацию доходов с преступности.

По версии следствия, Фургал с сообщниками с декабря 2018-го по июль 2020 года с помощью махинаций украл из МСП Банка более двух 2 млрд рублей и 8,7 миллиона долларов, после чего легализовал их.

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#уголовное дело
#мошенничество
#сизо
#суд
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Большинство россиян сами украшают своё рабочее место перед Новым годом
12 декабря 2023, 09:00

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Перед грядущими новогодними праздниками аналитики Авито Работы провели опрос среди 2 000 респондентов и выяснили, что у 65% россиян работодатели украшают офис атрибутами Нового года.
При этом 75% сотрудников сами декорируют свое личное рабочее место. Об этом стало известно «Радио 1».
 
Из тех опрошенных, кто обычно украшает офис новогодними атрибутами (65%), 37% отметили, что в их компании уже поставили праздничные декорации, а 28% говорят, что в этом году еще не успели нарядить свое рабочее место. 8% никогда не украшают офис, причем среди ответивших мужчин больше, чем женщин (11 против 5%)
 
В большинстве случаев россияне готовы потратить на украшение своего рабочего места сумму до 1 000 рублей (40%). Еще 20% отметили, что могут выделить на создание праздничной атмосферы 1 000-3 000 рублей, а бюджет выше 3 000 только у 11% респондентов. Почти треть (29%) опрошенных в принципе не готовы тратить деньги на новогодние декорации.  
 
До весны елкам стоять не приходится: новогодние украшения в офисе остаются чаще всего с середины декабря до окончания праздников (39%).

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#украшения
#бюджет
#компании
#офис
#россияне
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В Москве сегодня не выдают права и не регистрируют авто из-за сбоя
12 декабря 2023, 08:48

Фото: iStock/PabloUA

В ГИБДД произошёл технический сбой в работе информресурсов.
Регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений приостановлена на время. 

Это уже не первый сбой за последнее время. В октябре из-за крупного сбоя зависла система регистрации транспорта. Тогда неполадки устраняли несколько дней. 

Ранее сообщалось, что МВД не стало поддерживать идею привлечения водителей к ответственности на основании фиксации средней скорости, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ведомства.

В МВД отметили, что ряд СМИ за последнее время публиковали сообщения о возможных изменениях в ПДД в России.

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#новости
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Аналитик Афанасьева рассказала, как легко накопить деньги при небольшом доходе
Аналитик Афанасьева посоветовала россиянам копить деньги в игровом формате
12 декабря 2023, 07:19

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Аналитик Юлия Афанасьева рассказала, как откладывать деньги даже с небольшими доходами. Например, можно рассмотреть вариант простых инвестиций, используя инструменты с умеренным уровнем риска, рассказала она в беседе с «Лентой.ру».
«Чтобы накопить более-менее существенную сумму при небольших доходах, нужно обязательно заниматься финансовым планированием и привлекать к этому процессу всех членов семьи. Следует составить бюджет и следовать ему. В то же время, не нужно жестких мер экономии, это будет сильно демотивировать. Придумайте, на чем каждый день на этой неделе вы сэкономите 10 рублей, а на следующей неделе каждый день 20 рублей, а еще через неделю 30», — цитирует издание слова собеседницы.

По словам Афанасьевой, такой способ может стать для всей семьи увлекательной финансовой игрой, которая поможет накопить ту или иную сумму.

Кроме того, многие россияне с невысоким достатком не интересуются экономическими новостями, включая ставку ЦБ, курс доллара, налоговые вычеты и другие изменения, что является в корне неверным подходом.

«Рассуждая, что денег нет, и огораживаясь от финансовых процессов, невозможно улучшить финансовое состояние. Учитесь разбираться в мире денег. Когда появится небольшой капитал, то разместить его можно на бирже, в инструментах с умеренным уровнем риска — индексных инвестициях», — порекомендовала аналитик.

В таком формате приобретаются не отдельные акции, а инструмент, отображающий динамику биржевых индексов (фьючерс или ETF). Так, у человека появляется возможность организовать максимальную диверсификацию портфеля, заключила Юлия Афанасьева.

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Депутат Рады Кучеренко: Следующим после ЧП в метро Киева станет мост Патона
12 декабря 2023, 06:31

Фото: iStock/Wirestock

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко предсказал новое происшествие после подтопления киевского метро.
Украинский политик в социальных сетях высмеял заявления городской администрации Киева о том, что в проблемах с метро, мостами и теплотрассами виноваты те, кто строил эти объекты. Он сыронизировал, что от ТЭЦ и метро «одна головная боль».

«Следующим будет мост Патона», — цитирует РИА Новости слова Кучеренко.

В Киеве 8 декабря из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения было закрыто движение метро на шести станциях синей Оболонско-Теремковской ветки.

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#украина
#киев
#депутат
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14-летний индиец снял эротическое видео с женой брата, которое одобрили родители
12 декабря 2023, 05:28

Фото: iStock/Omar_Osman

14-летний подросток тайно снял обнаженную невестку на видео в Индии, сообщает портал News9Live. Несмотря на возмущение девушки, он получил одобрение своих родителей, которые поддержали его интерес к эротическим видео.
Подросток записал видео, когда жена брата принимала ванну в их доме. После того, как женщина обнаружила оставленный телефон и обнаружила, что он снимал ее во время купания, её муж отругал брата и сказал ему больше никогда не совершать подобных поступков.

При этом, однако, родители мужчины не поддержали невестку, встав на сторону подростка и заявив, что в таком возрасте интерес к эротическому видео является оправданным.

Вскоре после этого и муж женщины также встал на защиту брата и напал на нее. Тогда она решила уехать, опасаясь за свою безопасность, а позднее подала заявление в полицию, обвиняя семью мужа в вуайеризме, домашнем насилии и причинении вреда.



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#подростки
#индия
#родители
#видео
#секс
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Поздравление с Днём Конституции прозвучало с борта МКС от российских космонавтов
ТАСС: Космонавты Кононенко, Чуб и Борисов поздравили россиян с Днём Конституции
12 декабря 2023, 04:31

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили соотечественников с Днем Конституции с борта Международной космической станции. Об этом сообщает агентство ТАСС.
«Конституция является фундаментом, объединяющим наше культурное, религиозное и национальное разнообразие в единое целое», –  отметил космонавт-испытатель Николай Чуб.

Константин Борисов, в свою очередь, подчеркнул, что в основе успешного развития России лежит следование принципам и нормам Основного Закона нашей страны. А командир экипажа российских звездоплавателей Олег Кононенко добавил, что уважение к Конституции должно быть у всех, кто считает себя настоящим гражданином России.



12 декабря в России отмечается праздник, посвященный 30-летию главного нормативно-правового акта страны. В этот день в 1993 году состоялся всенародный референдум, по итогам которого, была принята Конституция Российской Федерации.

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#праздник
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Boeing: В США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе
12 декабря 2023, 02:39

Фото: iStock/allanswart

Агентство противоракетной защиты США совместно с компанией Boeing провели тестовый перехват баллистической ракеты в космосе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.
Уточняется, что успешный перехват баллистической ракеты состоялся в рамках теста наземной ПРО серединной защиты, дающей больше манёвра и времени для ликвидации таких ракет.

«В ходе теста перехватчик выпустил экзоатмосферное кинетическое устройство во время второй ступени ускорения ракеты из трехступенчатого полета», — говорится в публикации.

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#новости
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МВД выступило против штрафов за среднюю скорость
11 декабря 2023, 23:41

Фото: iStock/PabloUA

МВД не поддержало идею привлечения водителей к ответственности на основании фиксации средней скорости. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ведомства.
В МВД отметили, что ряд СМИ в последнее время публиковали сообщения о возможных изменениях в ПДД в России.

«Министерство внутренних дел не поддерживает проект поправок в правила дорожного движения в части введения понятия «средняя скорость», а также закрепления обязанности водителя не превышать установленные ограничения скорости, в том числе средней, подготовленный Минтрансом РФ», — цитирует агентство заявление ведомства.

Ранее сообщалась, что россиян снова могут начать штрафовать за превышение на участках между камерами средней скорости. Соответствующие поправки содержаться в проекте поправок к ПДД, доработанном Минтрансом.

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