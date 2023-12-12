Психолог вычислила супруга-изменщика по одному сообщению из церкви

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Доцент кафедры клинической психологии Университета Индианаполиса Саманта Грей спустя 13 лет брака узнала, что супруг ей изменял долго время с 15 разными женщинами. Об этом она рассказала изданию HuffPost.
Она заявила, что ей удалось определить обман по одному неосторожному сообщению. Грей рассказала, что муж прислал ей сообщения из командировки, с восхищениями после выступления одной певицы а церкви. Психолог решила проверить, что за певица, и увидела в соцсетях, что она выступала в Теннесси, хотя муж сказал ей, что поехал в Северную Каролину. Посмотрел запись эфира, она увидела, как ее муж держит руку другой женщины.
«Я не ругалась с ним. Вместо этого стала частным детективом и начала расследование. Я просмотрела стопки почты, аккуратно сложенные на кухонном столе, в кабинете и у его кровати. Я обнаружила, что он открыл на мое имя несколько кредитных карт, о которых я не знала», — поделилась Саманта.
Чтобы пережить эмоциональный кризис, Грей перестала общаться с бывшим супругом, заблокировала его в социальных сетях и удалила все совместные фотографии. Спустя несколько лет она смогла найти нового партнера, хотя до сих пор испытывает проблемы с доверием.
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