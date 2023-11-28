Житель Вологодской области осужден на 12 лет за подготовку терактов

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Второй Западный окружной военный суд признал жителя Вологодской области виновным в подготовке террористических актов. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Первые три года заключения мужчина будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности.
Как установили следователи, фигурант пытался совершить теракты в двух отделениях полиции Вологды. До этого житель региона 1999 года рождения стал участником запрещенной в РФ террористической организации National Socialism/White Power* (NS/WP*). Будучи завербованным, он в телеграм-канале этой организации получал инструкции по обращению с взрывчатыми веществами и изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ).
Преступник намеревался совершить теракты в сентябре 2022 года. Перед этим он тщательно изучал расположение и окрестности отделов полиции, отмечал расположение камер видеонаблюдения и путей подхода и бегства. Осуществить свои намерения он не смог, так как был выслежен и задержан сотрудниками областного управления ФСБ.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Как установили следователи, фигурант пытался совершить теракты в двух отделениях полиции Вологды. До этого житель региона 1999 года рождения стал участником запрещенной в РФ террористической организации National Socialism/White Power* (NS/WP*). Будучи завербованным, он в телеграм-канале этой организации получал инструкции по обращению с взрывчатыми веществами и изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ).
Читайте также:
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Суд продлил арест Дарьи Треповой* по делу о теракте
* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов