Суд продлил арест Дарьи Треповой* по делу о теракте

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Второй западный окружной военный суд продлил на полгода срок ареста Дарье Треповой*, которая устроила теракт в кафе Петербурга, в результате чего погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что мера пресечения была оставлена без изменений, а срок ареста продлён ещё на шесть месяцев, до 18 апреля 2024 года.
По сообщениям корреспондента агенства, Трепова* выступала против решения суда, вновь заявив о том, что не признаёт свою вину в совершении террористического акта и незаконном обороне взрывных устройств. Адвокат подсудимой требовал внести изменения в меру пресечения и отправить Трепову* под домашний арест.
Напомним, что в апреле этого года на мероприятии, которое проходило в Петербурге, Трепова* передала Владлену Татарскому статуэтку, начинённую взрывчаткой. В результате взрыва военкор погиб. Ещё 52 человека получили ранения.
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По сообщениям корреспондента агенства, Трепова* выступала против решения суда, вновь заявив о том, что не признаёт свою вину в совершении террористического акта и незаконном обороне взрывных устройств. Адвокат подсудимой требовал внести изменения в меру пресечения и отправить Трепову* под домашний арест.
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Анастасия Чинкова