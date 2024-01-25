Жителей российского региона предупредили о проблемах с интернетом

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Губернатор региона Михаил Ведерников написал в своем телеграм-канале, что в Псковской области из-за проведения технических работ пропадет мобильный интернет стандарта LTE c 25 по 30 января включительно с 23:00 до 06:00.
Ранее сообщалось, что информаторы из Московской области прошли онлайн-обучение, по итогу которого состоялось тестирование. Все экзаменуемые справились с заданиями. Сейчас в территориальных избирательных комиссиях Подмосковья проводятся очные семинары.
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