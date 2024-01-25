Подмосковные информаторы прошли онлайн-тестирование по программе «ИнформУИК»

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Информаторы из Московской области прошли онлайн-обучение, по итогу которого состоялось тестирование. Все экзаменуемые справились с заданиями, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«По завершению обучения все 15 876 подмосковных информаторов — членов участковых избирательных комиссий региона успешно прошли тестирование и показали высокий средний балл», — говорится в сообщении.
Сейчас в территориальных избирательных комиссиях Подмосковья проводятся очные семинары для информаторов, в ходе этого обучения учитывается специфика различных округов региона.
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Лев Каштанов