Жители Каширы стали победителями акции «Сдай старые шины на Мегабак»

Фото: администрация городского округа Кашира
27 ноября министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский вместе с руководителем Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО Лилией Беловой, а также представителями Дмитровского завода РТИ и компании «Орис Пром» наградили победителей акции «Сдай старые шины на «Мегабак».
В акции принимали участие жители Каширского городского округа. Шесть победителей были награждены за первые три места сертификатами на покупку резины номиналом 10 000, 15 000 и 20 000 тысяч рублей.
В рамках акции «Сдай старые шины на Мегабак» в московском регионе проходил фотоконкурс. Для участия нужно было сделать креативную фотографию с шинами на любой площадке «Мегабак», а потом выложить фотографию в Вконтакте с хештэгом #сдалшинынаМегабак.
По итогу конкурсного отбора каширяне заняли все призовые места.
1 место – Любовь Кретова;
2 место – Ольга Варанкина;
3 место – Евгения Морозова.
Благодарственное письмо за участие получила юная жительница Каширы Вероника Юдина.
Проект «Мегабак» проходит в рамках нацпроекта «Экология» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2019 года.
Главной целью является недопущение завалов крупногабаритных отходов на контейнерных площадках. Каждый житель московского региона может бесплатно сдать свои крупногабаритные отходы. Благодаря Мегабаку ресурсы направляются во вторичный оборот.
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В рамках акции «Сдай старые шины на Мегабак» в московском регионе проходил фотоконкурс. Для участия нужно было сделать креативную фотографию с шинами на любой площадке «Мегабак», а потом выложить фотографию в Вконтакте с хештэгом #сдалшинынаМегабак.
1 место – Любовь Кретова;
2 место – Ольга Варанкина;
3 место – Евгения Морозова.
Благодарственное письмо за участие получила юная жительница Каширы Вероника Юдина.
Проект «Мегабак» проходит в рамках нацпроекта «Экология» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2019 года.
Главной целью является недопущение завалов крупногабаритных отходов на контейнерных площадках. Каждый житель московского региона может бесплатно сдать свои крупногабаритные отходы. Благодаря Мегабаку ресурсы направляются во вторичный оборот.
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Мария Фирсова