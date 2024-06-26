Жители Кузбасса стали свидетелями небесного светового шоу

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В небе над Кузбассом наблюдали необычное явление, которое многих одновременно испугало и заворожило. Поздним вечером 25 июня до самой ночи в разных городах региона бушевала сильная гроза.
«Световые эффекты были мощными, озаряли небо в тёмное время суток. Свидетели страшно-красивой грозы в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Киселёвске и других города поделились снятыми кадрами. Молнии над жилыми домами на короткий промежуток времени перевоплотили пейзаж в картину из фильма ужасов», – сообщает издание «Сiбдепо», делясь эффектными фото и видеороликами.Ранее синоптики предупреждали кузбассовцев о грозах 25 и 26 июня.
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Лора Луганская