Подмосковный педиатр Цуркин перечислил правила поведения с детьми в грозу

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сильные дожди с грозами могут застать взрослых с детьми врасплох. Это может случиться и на прогулке, и на пляже, и транспорте. Как вести себя во время грозы, рассказал врач-педиатр НИКИ детства Георгий Цуркин.
«Если гроза застала вас с детьми на улице, немедленно прекратите подвижные игры и идите домой. Если до дома далеко, ни в коем случае не прячьтесь под одиноко стоящим деревом – в высокие деревья чаще всего попадает молния. Держитесь подальше от линий электропередачи, столбов, электропроводки и антенн», – посоветовал врач, слова которого приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.Стоит избегать и открытых мест – пляжей, лесных опушек, пустырей и полей.
«Если вы в воде, немедленно выходите – плавать в грозу опасно. Грозу лучше всего пережидать в автомобиле. Его корпус служит экраном от электрического разряда, а попадание молнии рядом с машиной не повредит пассажирам, так как покрышки не пропустят электричество внутрь», – продолжил Цуркин.Если стихия застала на природе, оптимальным местом для того, чтобы переждать грозу, может стать низина, яма или овраг. Безопасно будет также в зарослях кустарника или в скоплении небольших деревьев.
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Лора Луганская