Жители Московской области скачали более 6,5 тыс выписок из медицинских карт

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Жители Подмосковья воспользовались с начала года сервисом получения информации из медицинской карты в электронном виде более 6,5 тыс раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Выписка содержит сведения о состоянии здоровья: протоколы осмотров, диагнозы, результаты анализов и обследований. Если человек прикреплён к подмосковной поликлинике, он может в любое время оформить выписку из своей амбулаторной карты. Сделать это бесплатно можно на региональном портале госуслуг или в мобильном приложении «Добродел», – пояснила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Чтобы воспользоваться сервисом, нужно перейти в «Электронную регистратуру» на регпортале или в раздел «Здоровье» – «Медкарта» в «Доброделе». Для подачи заявления понадобится ввести или подтвердить данные полиса обязательного медицинского страхования. Посещать поликлинику не нужно – информацию предоставят в электронном виде.
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Лора Луганская