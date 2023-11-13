В Московской области упростили оформление заявок на протезирование

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На подмосковном портале госуслуг упростили оформление предоставления бесплатных протезов, слуховых аппаратов и других подобных приспособлений. В онлайн-форму внедрён сервис предпроверки ранее поданного заявления, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Теперь благодаря умному сервису сократится число отказов, так как система фиксирует и блокирует попытки повторного заполнения заявления, если по предыдущему ещё не поступил ответ от ведомства», – пояснила глава министерства Надежда Куртяник.Она напомнила, что жители Московской области могут получить в электронном виде на региональном портале более 300 госуслуг. Среди них – социальные услуги и сервисы, которые улучшают качество жизни. Ранее в электронный вид была переведена услуга по оказанию протезно-ортопедической помощи и слухопротезирования.
Заявление рассмотрят в течение семи рабочих дней. Результат поступит в личный кабинет на портале.
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