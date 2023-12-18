Жители Петербурга смогли увидеть северное сияние - фото

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Редкий для середины декабря ясный день подарил жителям Северной столицы понаблюдать за разноцветными переливами в вечернем небе. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области люди смогли увидеть нечастое в этих широтах северное сияние.
Наблюдать северное сияние в Санкт-Петербурге можно в период самого короткого светового дня — с сентября по март. Нынешнее появление ночной небесной радуги синоптики и метеорологи связывают с сильной вспышкой на солнце, за которой последовала магнитная буря и, в качестве спецэффекта, — северное сияние.
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Александр Бойцов