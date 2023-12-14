«Фобос»: На Солнце произошла самая сильная вспышка за последние шесть лет

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Метеорологи центра погоды «Фобос» сообщили о мощнейшей за шесть лет вспышке на Солнце. Она была зафиксирована 14 декабря около 20:00 мск.
«Вспышка интенсивностью Х2,8 — самая мощная с начала нынешнего года. До этого в лидерах солнечных протуберанцев было явление 17 февраля, его интенсивность составила Х2,2 балла. Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде зафиксированы в 2017 году», — говорится в сообщении метеорологов.Подобные активные события на Солнце зачастую предвещают магнитные бури. Ближайшая из них ожидается в субботу.
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