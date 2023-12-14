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«Фобос»: На Солнце произошла самая сильная вспышка за последние шесть лет

14 декабря 2023, 23:50
Фото: iStock/solarseven

Фото: iStock/solarseven

Метеорологи центра погоды «Фобос» сообщили о мощнейшей за шесть лет вспышке на Солнце. Она была зафиксирована 14 декабря около 20:00 мск.
«Вспышка интенсивностью Х2,8 — самая мощная с начала нынешнего года. До этого в лидерах солнечных протуберанцев было явление 17 февраля, его интенсивность составила Х2,2 балла. Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде зафиксированы в 2017 году», — говорится в сообщении метеорологов.

Подобные активные события на Солнце зачастую предвещают магнитные бури. Ближайшая из них ожидается в субботу.


В начале декабря из-за сильной магнитной бури небо над Сибирью и Дальним Востоком озарило северное сияние.

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#солнце
#метеоролог
#погода
#магнитные бури
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В Краснодаре упали цены на яйца и мясо птицы после звонка на прямую линию Путина
РИА Новости: Прямая линия Путина привела к падению цен на яйца в Краснодаре
15 декабря 2023, 00:12

Фото: iStock/jchizhe

Жительница Краснодара, которая задала президенту России Владимиру Путину вопрос об увеличении цен на яйца и мясо птицы во время его прямой линии 14 декабря, рассказала РИА Новости, что цены на них на местном рынке опустились после её выступления.
«Люди звонят и говорят, что у нас на рынке цены опустили на яйца, у нас крылышки подешевели сегодня. Так, десяток яиц стоил 220 рублей, теперь — 180 рублей», — отметила Ирина Акопова.

Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заявил, что рост цен на куриное яйцо спровоцировано увеличением спроса, однако он признал, что к этому привел сбой в работе российского правительства. Президент объяснил рост цен на куриные яйца ростом потребительского спроса, при этом объемы производства остались на прежнем уровне. Во время не был открыт импорт в должном объеме, отметил Путин, заверив, что необходимые решения будут приняты в ближайшее время.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев назвал меры по стабилизации цен на куриные яйца.  Он отметил, что в России происходит увеличение объёмов собственного производства, а торговые сети переходят на долгосрочные контракты, чтобы получать прогнозируемые объёмы продукции. Также будут обнулены импортные пошлины для поставок яиц из недружественных государств.

Кроме того, в связи с нестабильной ситуацией с подорожавшими почти в полтора раза яйцами, было принято решение об обнулении с 1 января 2024 года таможенных пошлин на ввоз в страну 1,2 миллиарда единиц продукции. Уточняется, что обнуление будет действовать в течение полугода.


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#владимир путин
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Рисунки с конкурса «Дети против коррупции» появились на баннерах в Подмосковье
14 декабря 2023, 22:20

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

На баннерах в Подмосковье начали размещать творческие работы конкурса «Дети против коррупции». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Итоги открытого голосования по отбору творческих работ, представленных участниками конкурса, были подведены в конце июня. ГУРБ организовало размещение детских рисунков на баннерах, установленных на территории всего региона. Цель такой социальной рекламы – информировать население о возможности обратиться в управление, если им стали известны факты коррупции», – отметили в пресс-службе. 
Там добавили, что мероприятия по антикоррупционному просвещению будут проводиться в регионе в 2021-2024 годы в разных форматах.

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#подмосковье
#московская область
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За время действия программы социальной газификации в Подмосковье одобрили 4 тыс заявок
14 декабря 2023, 21:55

Фото: пресс-служба Мособлэнерго

Суммарное количество одобренных заявок на льготное подключение газа по программе социальной газификации в Подмосковье достигло 4 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлгаза.
«На сегодня в Московской области одобрено 4 тыс заявок. Речь идёт обо всех заявках, одобренных с 1 марта 2022 года, когда начали действовать льготы по программе соцгазификации. Приём заявок продолжается», – говорится в сообщении. 
Как пояснили в ведомстве, воспользоваться программой могут жители 3,1 тыс населённых пунктов, включённых в проект. Им бесплатно проводят газ до границы земельного участка. 
 
В то же время льготные категории граждан имеют право на бесплатное проведение газа и внутри участка – до газовой плиты или другого оборудования, а также на компенсацию стоимости газовых приборов до 80 тыс рублей.

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#подмосковье
#московская область
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Переселенцы из аварийного жилья в посёлке Туголесский Бор получили новые квартиры
14 декабря 2023, 21:42

Фото: Минжилполитики МО

Более 130 жителей посёлка Туголесский Бор городского округа Шатура получили ключи от новых квартир по программе расселения аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минстроя.
В новостройку переедут жильцы четырёх домов улиц Октябрьская, Клубная и Горького. Общая площадь расселяемого жилья составит 2,5 тыс кв м.
«В ближайшее время в городском округе Шатура отметят новоселье ещё 62 семьи, которые переедут в новостройку на улице Химиков в Рошале. Всего будет расселено более 3 тысяч «квадратов» непригодного жилья», – поделился планами министр стройкомплекса региона Владимир Локтев.
Он уточнил, что будут расселены аварийные дома на улице Октябрьской революции, Фридриха Энгельса, Третьего Интернационала №1, МОГЭС и Урицкого.
 
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#московская область
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Директора спортзала в Крыму допросили через три часа после жалобы детей Путину
14 декабря 2023, 20:56

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Директора спортивного зала в Крыму Богдана Гапона допросили следователи, после того как дети пожаловались на состояние учреждения президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Дети обратились к главе государства 14 декабря в прямом эфире на пресс-конференции по итогам года. Они рассказали, что в спортивном зале отсутствует отопление, протекает крыша, прогнили полы, а стены покрыты плесенью. 

Уже через три часа после обращения следователи вызвали Гапона на допрос. Он рассказал, что здание было бесхозным ещё во время правления киевского режима в Крыму. Директор подчеркнул, что дети не занимались в этом зале, а ремонт был запланирован на предстоящий год. Также он не смог объяснить, каким образом дети проникли на объект и записали к нём обращение к президенту. 

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков ранее призывал не пиариться на этой ситуации, поскольку спортивный зал уже был признан аварийным строением, в котором не проводились занятия. 

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В электростальской котельной «Восточная» устранили сбои насосного оборудования
14 декабря 2023, 20:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В проблемной частной котельной «Восточная» в Электростали устранили неполадки насосного оборудования. Об этом сообщила глава городского округа Инна Волкова.
«К вечеру температура на выходе из котельной «Восточная» продолжает соответствовать нормативному графику. К сожалению, из-за неполадок с насосным оборудованием в системе не хватало давления. На этот час эти неполадки устранены. Гидравлика в сетях увеличивается. Это позволит нормализовать поставку теплоносителя до конечных домов», – написала Волкова в своём телеграм-канале.
По её словам, продолжает работать сводный штаб инженерно-ремонтных бригад. Особое внимание – ситуации с отоплением медицинского городка.
«После замены задвижки больничные корпуса подключат к общей системе. По информации сотрудников компании «ВКС», в ряд невысотных домов восточного микрорайона тепло не пришло из-за проблем на внутридомовых сетях. Коммунальщики ведут работы по запуску циркуляции горячей воды. Есть порывы на теплотрассах, но их устраняют оперативно, по возможности без отключения тепла, с запиткой по резервной схеме», – пояснила глава муниципалитета. 
Она попросила жителей, в квартирах которых тепло не во всех комнатах, направлять заявки в диспетчерскую службу ЕДС ЖКХ «Восток» по телефону 8 (800) 775-00-60.
 
Котельная, которая находится в частных руках, обеспечивает теплом более 200 многоквартирных и свыше 70 индивидуальных домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов. Жители Электростали не раз сообщали, что из-за плохой работы котельной в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках очень холодно. В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов. 
 
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в городе и направил в Электросталь вице-губернатора Евгения Хромушина для контроля за ремонтом котельной. В городе создали оперативный штаб по ситуации с теплоснабжением. 
 
В тот же день Инна Волкова ввела режим чрезвычайной ситуации в городском округе из-за системной некачественной работы «Восточной». 
 
Хромушин пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный восстановят к вечеру вторника. Работы в котельной завершили в запланированный срок, и температура в квартирах начала подниматься. 

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#котельная
#тепло
#теплоснабжение
#электросталь
#зима
#дома
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные коммунальщики в пятницу перейдут на усиленный режим работы из-за циклона «Ваня»
14 декабря 2023, 20:16

Фото: Минтранс МО

С пятницы все подмосковные коммунальные предприятия будут работать в усиленном режиме из-за сильного снегопада, который принесёт мощный циклон «Ваня». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Московской области.
«Мы определили алгоритм работы в нестандартной ситуации. В пятницу дворники начнут работать с 6 утра и каждые четыре часа будут очищать входные группы, пешеходные дорожки вдоль домов и тротуары во дворах. Техника будет ходить по приоритетным маршрутам, убирая снег к бортовой части. Внимание будет уделяться и подъездам к контейнерным площадкам. Парковки и детские площадки очищаться не будут», – рассказала руководитель надзорного ведомств в ранге министра Светлана Аипова.
По её словам, в субботу к этому перечню добавят роторы. В воскресенье небольшие бригады очищать от снега проезды и парковочные места. В понедельник ночью коммунальные службы начнут вывозить снег. Продолжат работу техники и дворники.
 
По словам Аиповой, все выходные коммунальные предприятия будут работать в усиленном режиме с привлечением дополнительных подрядчиков и аварийных служб.
 
Ранее синоптики сообщили, что сильный снегопад в Подмосковье начнётся в ночь на пятницу. Прогнозируются ветер до 17 м/с, гололедица и метель. В регионе выпадет треть месячной нормы осадков. Высота сугробов может вырасти до 50 см.
 
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#московская область
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Российские школьники остались без физкультуры из-за СВО
Школьники из села Гусево остались без физкультуры из-за отправки учителя на СВО
14 декабря 2023, 19:16

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В селе Гусево в Башкирии школьники остались без урока физкультуры из-за спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в сентябре 2022 года учителя физкультуры Ильнура Валиева отправили на СВО. На тот момент в школе работал ещё один преподаватель, но вскоре он уволился. 

В итоге, руководство школы столкнулось с тем, что не может найти нового работника. Удавалось несколько раз трудоустроить учителей по совместительству, однако они все отказывались от работы. В частности, это происходило из-за низкой зарплаты. 

Вместо занятий физкультуры школьникам ставят другие предметы, а для поддержания активности классным руководителям приходится проводить небольшие разминки. 

Руководство школы отправило письмо на имя главы Башкирии Радия Харибова с просьбой вернуть Валиева в школы. Подчёркивается, что именно при этом учителе дети завоёвывали много медалей и наград. 

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#физкультура
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#сво
#башкирия
#школа
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Воробьёв пообещал составить план ремонта аварийных фасадов вместе с жителями посёлка Красково
14 декабря 2023, 19:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Проблему ремонта аварийных фасадов домов в посёлке Красково будут решать вместе с жителями. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв после просмотра программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
«В посёлке Красково в Люберцах жители выступили против сноса жилых домов, фасады которых признаны аварийными. 8 декабря мы встретились с людьми, представили им технические решения по фасаду, а также по гидроизоляции и утеплению фундамента. До конца года проведём общее собрание жильцов, чтобы выбрать способ капремонта фасада, и примем решение, когда начать стройку», – написал глава региона в своём телеграм-канале. 
Губернатор пообещал продолжить работу и по всем остальным обращениям к президенту. По словам Воробьёва, ни одно из них не останется без внимания. Главы муниципалитетов будут сопровождать все темы персонально, встречаться с жителями и вместе принимать решения.

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