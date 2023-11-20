Жителей городского округа Пушкинского приглашают присоединиться к акции «Щедрый Вторник»

Фото: IStock/AaronAmat
Жители городского округа Пушкинский приглашают присоединиться к ежегодной благотворительной акции «Щедрый Вторник». Подробнее о мероприятии рассказали в пресс-службе администрации.
#ЩедрыйВторник проходит в России с 2016 года. В этом году событие состоится 28 ноября. В этот день принято делать пожертвования в благотворительные фонды, организовывать собственные мероприятия и рассказывать о своих добрых делах.
Принять участие в инициативе могут любые неполитические организации и частные лица. Мероприятия в рамках акции и механизмы сбора средств определяются индивидуально. Участники свободны в выборе формата акций, целей и механизмов сбора средств. Компаниям #ЩедрыйВторник позволяет привлечь дополнительное внимание к своей социальной деятельности, активизировать волонтёрство среди сотрудников. А некоммерческие организации используют этот день для привлечения средств, новых партнеров и добровольцев.
С 2016 года к инициативе присоединились почти 4,5 тысячи организаций со всей страны. В результате общих усилий участников в дни проведения акция размер пожертвований в благотворительные организации увеличивается в среднем в два раза.
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Принять участие в инициативе могут любые неполитические организации и частные лица. Мероприятия в рамках акции и механизмы сбора средств определяются индивидуально. Участники свободны в выборе формата акций, целей и механизмов сбора средств. Компаниям #ЩедрыйВторник позволяет привлечь дополнительное внимание к своей социальной деятельности, активизировать волонтёрство среди сотрудников. А некоммерческие организации используют этот день для привлечения средств, новых партнеров и добровольцев.
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Екатерина Шмакова