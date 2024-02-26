Жителя Саранска оштрафовали за свастику из газировки на снегу

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Житель города Саранска был оштрафован на 1 тысячу рублей за изображение нацистской свастики на снегу с использованием газировки, сообщает пресс-служба МВД Мордовии в Telegram-канале.
Инцидент с демонстрацией нацистской символики в общественном месте был выявлен сотрудниками полиции в процессе мониторинга интернета. Личность нарушителя, местного жителя 1996 года рождения, была установлена сотрудниками Центра противодействия экстремизму регионального МВД.
Проведенные проверки выявили, что молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения возле одного из домов по проспекту Российской армии, изобразил на снегу нацистскую символику с использованием газированного напитка. В отношении него был составлен административный протокол по статье 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, касающейся «Пропаганды или публичного демонстрирования нацистской атрибутики или символики».
Суд признал местного жителя виновным в совершении правонарушения и назначил ему штраф в размере 1 тысячи рублей.
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Проведенные проверки выявили, что молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения возле одного из домов по проспекту Российской армии, изобразил на снегу нацистскую символику с использованием газированного напитка. В отношении него был составлен административный протокол по статье 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, касающейся «Пропаганды или публичного демонстрирования нацистской атрибутики или символики».
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Артем Кузьмин