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Жителя Саранска оштрафовали за свастику из газировки на снегу

Жителя Саранска оштрафовали на тысячу рублей за свастику из газировки на снегу
26 февраля 2024, 15:07
Фото: iStock/Thx4Stock

Фото: iStock/Thx4Stock

Житель города Саранска был оштрафован на 1 тысячу рублей за изображение нацистской свастики на снегу с использованием газировки, сообщает пресс-служба МВД Мордовии в Telegram-канале.
Инцидент с демонстрацией нацистской символики в общественном месте был выявлен сотрудниками полиции в процессе мониторинга интернета. Личность нарушителя, местного жителя 1996 года рождения, была установлена сотрудниками Центра противодействия экстремизму регионального МВД.

Проведенные проверки выявили, что молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения возле одного из домов по проспекту Российской армии, изобразил на снегу нацистскую символику с использованием газированного напитка. В отношении него был составлен административный протокол по статье 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, касающейся «Пропаганды или публичного демонстрирования нацистской атрибутики или символики».


Суд признал местного жителя виновным в совершении правонарушения и назначил ему штраф в размере 1 тысячи рублей.

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В Крыму раскрыли убийство 32-летней давности
СК: 54-летнего жителя Крыма задержали за убийство мужчины в 1992 году
26 февраля 2024, 16:24

Фото: iStock/Zolnierek

В Крыму был задержан местный житель по подозрению в убийстве знакомого, совершенного в 1992 году, сообщает крымское управление СК России.
«Пятидесятичетырехлетнему жителю одного из сел Джанкойского района предъявлено обвинение в совершении убийства, которое произошло 32 года назад. Он признался в совершении убийства, совершенного много лет назад, и в рамках следственного эксперимента на месте продемонстрировал, как совершал это преступление», — говорится в сообщении.
Крымчанин находится под стражей. Следствие установило, что в январе 1992 года 24-летний местный житель Джанкойского района исчез из дома и не давал о себе никаких вестей. Через две недели его тело с признаками насильственной смерти было найдено в реке.

«Причиной смерти молодого человека стали многочисленные травмы головы. Тогда правоохранительными органами был подозреваем его знакомый, однако ему удалось избежать уголовного наказания», — отметили следователи, добавив, что теперь имеются убедительные доказательства причастности этого же мужчины к гибели земляка.
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#дома
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Раменский округ ищет подрядчика на строительство детсада на 225 мест
26 февраля 2024, 16:17

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

На электронные торги выставлен подряд на строительство детского сада на 225 воспитанников на территории жилого комплекса «Молодёжный» в Раменском городском округе, начальная цена лота составляет около 424 млн рублей, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет произвести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить объект и поставить туда всё необходимое оборудование», — отмечается в сообщении.
Основные параметры будущего детского сада таковы: площадь не более 3,4 тыс. квадратных метров, высота – не более трёх этажей. В здании должны быть предусмотрены зоны для игр, занятий и отдыха, зал для физкультуры и зал для занятий музыкой, столовая для детей и служебно-бытовые помещения.

Строительство финансируется из бюджета Московской области. Заявки от подрядчиков принимаются до 13 марта.

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Путин подписал указ о создании Московского и Ленинградского военных округов
26 февраля 2024, 16:07

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, следует из указа. Документ вступит в законную силу 1 марта 2024 года.
Президент включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в Южный военный округ. Северный флот в свою очередь лишился статуса межвидового стратегического территориального объединения.

Западного военного округа больше не будет, на его месте создают Ленинградский и Московский округа. О необходимости создания двух новых военных округов ранее сообщал министр обороны Сергей Шойгу.

Всем профильным ведомствам глава государства поручил внести соответствующие корректировки в нормативные документы. Распоряжение должно быть выполнено в течение ближайших месяцев.

Прежде президент России подписал закон, которые наделяет российских граждан правом на самозапрет на выдачу кредитов. Такая мера позволит обезопасить граждан от мошенников, которые оформляют займы онлайн на других лиц, уверены законодатели.

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#лнр
#путин
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Расписание ряда электричек Белорусского и Савёловского направлений изменится в марте
26 февраля 2024, 15:42

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых подмосковных электричек Белорусского и Савёловского направления изменится в марте из-за модернизации энергообъектов на участке между станциями Вербилки и Савёлово, а также из-за строительства ж/д путепровода между станциями Беговая и Тестовская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы на участке Вербилки – Савёлово будут проходить по рабочим дням с 1 по 29 марта с 09:40 до 15:10. В связи с работами некоторые составы пустят по укороченному маршруту: от/до Лобни», — отмечается в сообщении.
А Белорусском направлении из-за строительства путепровода расписание некоторых поездов изменится 2-3 марта. Работы запланированы на период с 01:55 до 07:55. У ряда поездов изменится время отправления и прибытия, число остановок на маршруте, кроме того, некоторые электрички временно отменят.

Узнать актуальное расписание электричек можно на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД и при помощи мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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#электрички
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#поезда
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Подмосковных водителей предостерегли от смены резины, несмотря на климатическую весну
26 февраля 2024, 15:36

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Водителям в период так называемой климатической весны следует быть особенно внимательными на дорогах, заявили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Там также подчеркнули, что менять зимнюю резину на летнюю.
Синоптики прогнозируют «климатическую весну» в Московском регионе до конца недели. Ожидается ветреная погода, столбики термометров днём будут подниматься до 6°С, а ночью по-прежнему прогнозируются слабые морозы. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега или дождя, на дорогах местами образуется гололедица.
«В начале весны опасны ночные заморозки, поэтому не спешите менять зимнюю резину на летнюю. Кроме того, напоминаем автолюбителям о строгом соблюдении ПДД. На мокрой дороге может возникнуть аквапланирование, когда колёса почти теряют сцепление с проезжей частью и «всплывают». Соблюдайте скоростной режим, не совершайте резких манёвров, следуйте указаниям дорожных знаков», – отметили в министерстве.
Там также рекомендовали снижать скорость перед плохо видимыми участками дороги и по возможности объезжать лужи.
В пресс-службе напомнили, что при возникновении чрезвычайной ситуации на дороге, поломке или мелком ДТП следует звонить по телефону 112.

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Строители отчитались о ходе капремонта крыши многоквартирного дома в Серпухове
26 февраля 2024, 15:23

Фото: Валерий Гореловский

Полная замена кровли запланирована в многоквартирном двухэтажном доме на улице Калинина в Серпухове, в настоящее время строители почти полностью разобрали старую крышу, передаёт корреспондент Валерий Гореловский.
«Сейчас рабочие натянули временную кровлю из пароизоляционного материала. После возведения всей несущей конструкции поверхность накроют новой кровлей», — отмечается в сообщении.
Строительный мусор от демонтажа старой кровли собирают внизу в специальный контейнер, который вывезу на утилизацию.

Всего в Серпухове в период с 2023 по 2025 годы должны капитально отремонтировать 160 многоквартирных домов, в том числе обновить кровлю в 94 домах. Об этом было заявлено на оперативном совещании в администрации муниципалитета.

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Жена депутата Госдумы отправилась добровольцем на СВО вслед за мужем
Депутат челябинского заксобрания Колесникова отправилась на СВО вслед за мужем
26 февраля 2024, 15:18

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Депутат Лена Колесникова из законодательного собрания Челябинской области отправилась добровольцем в зону специальной военной операции, сообщили в пресс-службе парламента агентству РИА Новости.
«Да, мы подтверждаем, что Колесникова отправилась в зону специальной военной операции добровольцем. Никаких препятствий для этого у нее нет», — подчеркнули в парламенте.
Лена Колесникова родилась в 1969 году в городе Уральске (Западноказахстанская область). Она была избрана депутатом законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года, представляя фракцию партии «Единая Россия». Кроме того, она ранее занимала пост депутата регионального парламента пятого и шестого созывов.

Колесникова - супруга депутата Госдумы РФ Олега Колесникова. В социальной сети «ВКонтакте» на своей странице Колесников сообщил, что находится в зоне специальной военной операции в качестве добровольца, где занимает должность заместителя командира бригады БПЛА «Гром-Каскад» воздушно-космических сил РФ. Он подчеркнул, что «ощущение крепкого тыла помогает выстоять на фронте». В семье Колесниковых трое детей.

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Губернатор Воробьёв почтил память погибших воинов дивизии имени Дзержинского
26 февраля 2024, 15:16

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв возложил цветы к памятнику военнослужащим Отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) имени Дзержинского, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Сегодня особый день — день, когда мы вспоминаем наших бойцов, Героев, которые, выполняя боевые задачи, государственные задачи, сложили свои жизни. Я хочу сказать особые слова благодарности командирам, потому что в разных ситуациях, когда и где бы они не находились, всегда проявляли профессионализм, заботу и внимание — это отличает нашу дивизию», — сказал Воробьёв.
Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что тот вернул дивизии название имени Дзержинского.

В свою очередь, командир дивизии, генерал-майор Николай Кузнецов поблагодарил губернатора за внимание, которое он оказывает военным, и помощь в выполнении задач, возложенных на дивизию. Он также напомнил, что 25 февраля в дивизии — День памяти военных, отдавших жизнь за Родину.

«Героических и одновременно трагических подвигов наших воинов немало. Дзержинцы спасли тысячи граждан, но для многих бойцов ценной успеха была жизнь. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах», — сказал Кузнецов.
Андрей Воробьев также пообщался с семьями погибших героев. Во встрече приняли участие Анастасия Потапова — вдова старшего лейтенанта Алексея Потапова, погибшего под обстрелом в Изюме, а также вдова Леонида Махонина Наталья чей супруг погиб под шквальным огнём в 2022 году. Женщины привели на встречу и своих детей.

«Хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы сегодня здесь, с детьми. Мы стараемся уделять внимание, помогать, сопровождать, чтобы малыши чувствовали, в том числе, нашу поддержку. Поэтому, если к нам есть какие-то вопросы, предложения, идеи — мы открыты», — заверил глава региона.
Наталья Махонина поблагодарила губернатора и командование дивизии за поддержку.

«Мы очень это чувствуем. И с самого начала, когда случилось это горе, и сейчас знаем, что можем обратиться в любой трудный для нас момент, и нам сразу помогут. В области огромная поддержка семей погибших, мобилизованных», — подчеркнула Махонина.
Она добавила, что является руководителем комитета семей воинов Отечества и поэтому ежедневно убеждается в том, что людям не перестают помогать.

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#военные
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#сво
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Путин разрешил самозапреты на выдачу кредитов, как будет работать мера и от кого защитит
26 февраля 2024, 15:01

Фото: istockphoto.com/chekat

В России с 1 марта 2025 года можно будет устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Как будет работать мера, и как она обезопасит от мошенников, читайте в материале «Радио 1».

Путин подписал закон о самозапрете на выдачу кредитов


В соответствии с нововведением, граждане РФ будут вправе устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов с 1 марта 2025 года. Однако запрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты и образовательные займы, предоставляемые в рамках государственной поддержки.

Инициатором законопроекта стал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, такой закон позволит обезопасить граждан от мошенников, которые оформляют займы на чужие паспортные данные. Аналогичным мнением прежде поделился председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также пояснил, что процедуру установления запрета можно пройти онлайн, а снять самозапрет можно будет в любой момент.

Самозапрет на кредиты: что это, как работает


Самозапрет на кредиты предполагает подачу соответствующего заявления, после которого оформление кредита или микрозайма станут невозможными. Запрет будет действовать до тех пор, пока не поступит соответствующее обращение о снятии ограничений. Самозапрет будет накладываться на операции, которые производятся онлайн.

Как установить или снять запрет на кредит


Чтобы установить самозапрет на кредит, нужно подать соответствующее заявление через МФЦ или портал «Госуслуги». Осуществить процедуру будет возможно после 1 сентября 2025 года. Снять или вновь ввести запрет можно будет бесплатно и множество раз.
Законодатели также закрепили за кредитными и микрофинансовыми организациями обязанность запрашивать во всех кредитных бюро информацию о наличии соответствующего запрета. Если такое ограничение существует, кредит не может быть выдан.

Самостоятельно проверить удалось ли установить запрет на выдачу кредитов граждане смогут, запросив свою кредитную историю через сайт Центробанка.

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