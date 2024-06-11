Жителям Подмосковья рассказали, что делать, если на участке завелись шершни

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Гигантские осы шершни с наступлением лета могут облюбовывать дома и постройки на садовых и дачных участках или залететь в квартиру, чтобы построить гнёзда. Об этом жителей Подмосковья предупредили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Сейчас у ос и шершней начался период обильного питания и взращивания потомства. Многие насекомые отправляются на поиски пищи и могут залететь в дом или квартиру. Кроме того, эти членистоногие могут облюбовывать дачные постройки – сараи и уличные туалеты. При встрече с ними стоит соблюдать осторожность», – сказал глава Минэкологии региона Тихон ФирсовКак уверяют энтомологи, эти насекомые никогда не нападают сами – для этого нужно причинить вред самому шершню или его гнезду.
«Если вы заметили пролетающего рядом шершня, не размахивайте руками и не пытайтесь его прибить – это лишь разъярят насекомое. Лучше спокойно постоять в стороне и не приближаться, тогда членистоногое улетит. Если же незваный гость решил наведаться в дом или квартиру через форточку, надо пошире открыть окно, при этом ограничив пролёт в другие части жилища и дождаться, когда насекомое само вылетит», – рекомендовали в ведомстве.Если же шершни обустроили гнездо на дачном участке в неудобном месте, для его ликвидации необходимо вызвать службу дезинсекции во избежание неприятных последствий.
По данным Минэкологии, укус шершня болезнен, но не смертелен для человека. Однако аллергикам стоит опасаться этих насекомых.
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