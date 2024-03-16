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Жителям Подмосковья рассказали о госрегистрации НКО и порядке предоставления документов

16 марта 2024, 10:52
Фото: iStock/ilkercelik

Фото: iStock/ilkercelik

В Московской области около 11 тысяч некоммерческих организаций. Управление министерства юстиции РФ по Московской области осуществляет полномочия по принятию решений о государственной регистрации НКО, которые расположены на территории Подмосковья, оказывает им различные виды организационной, информационной и методической помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Некоммерческие организации — это неотъемлемая часть гражданского общества. Они задействованы во многих социально-экономических процессах, а также осуществляют свою деятельность в различных сферах развития общества.

Государственная регистрация происходит в соответствии с федерацией и административным министерством юстиции РФ государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации НКО, согласно приказу министерства юстиции РФ от 26.09.2022 № 199.


При государственной регистрации некоммерческих организаций применяются единые формы документов для всех юридических лиц. Для осуществления государственной регистрации НКО в Управление Министерства юстиции РФ по Московской области необходимо представить необходимые документы, которые предусмотрены российским законодательством.

Прием и подача документов осуществляется в понедельник и среду с 14:00 до 17:00; во вторник и четверг — с 09:00 до 12:00, в пятницу — с 14:00 до 16:00 по адресу: Москва, ул. Кржижановского, дом №13, стр. 1.

Подробности можно узнать на официальном сайте управления или по указанному телефону: 8 (495) 197-64-88.

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#информация
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Запад кормил пациентов психбольницы в Мариуполе препаратами с «раковым» риском
16 марта 2024, 09:51

Фото: iStock/fizkes

Западные фармакологические компании испытывали на пациентах психбольницы №7 в Мариуполе препараты, которые могут способствовать появлению раковых клеток, об этом пишет РИА Новости.
«Речь, в частности, шла об испытании экспериментального средства SB4 для лечения ревматоидного артрита. Этот препарат подавляет действие молекул так называемого фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), играющего важную роль в работе иммунитета, и связанного с развитием воспаления в суставах», — пишет агентство, ссылаясь на документы, которые были обнаружены в подвале психиатрической больницы при её восстановлении.

К тому же, указанное выше вещество способствует развитию раковых клеток, отметили в РИА.

Уточняется, что производили препарат западные компании, а спонсором выступала южнокорейская Samsung Bioepis. Исследования на мариупольцах Запад проводил с согласия украинских чиновников. При этом, сами пациенты ничего не знали о побочных эффектах, которые могут возникнуть от проводимого «лечения».

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#онкология
#украина
#пациенты
#лекарство
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Байкальская провидица назвала дату расцвета России
Байкальская отшельница Мореходова: Россия расцветёт в 2025 году
16 марта 2024, 09:25

Фото: iStock/OleJohny

Любовь Мореходова, которая вот уже много лет одна живёт в байкальской глуши, предсказала, когда Россия придёт к расцвету. С ней побеседовал корреспондент «России 1».
Местные говорят, что у Мореходовой есть дар предвиденья. Избравшая образ жизни отшельницы женщина способна видеть будущее.

«В 2025 году будет расцвет нашей Родины и государства. И все наши республики будут связаны друг с другом. Благодаря санкциям до людей дошло, что надо трудиться, так что они нам помогли продвинуться. Мир надеялся, что мы развалимся и нас голыми ручками возьмут за горло — не получилось», — заявила она, подчеркнув, что Россию ничем не испугаешь.

Несмотря на отшельнический образ жизни, Мореходова внимательно следит за происходящим в мире. По её словам, Россия с каждым годом становится всё более сильным государством.

Она также призвала русский народ больше трудиться и рожать детей. Мореходова убеждена, что именно так удастся сделать страну сильнее и обеспечить рост экономики.

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#экономика
#рождаемость
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На Сахалине самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
16 марта 2024, 06:36

Фото: iStock/ mrdoomits

На Сахалине самолет DНC-6 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время старта чартерного технического рейса, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура на своей странице в Telegram.
На борту в этот момент находились два члена экипажа. О пострадавших не сообщается.

Инцидент случился в аэропорту Ноглики. Самолет выполнял рейс по маршруту Ноглики—Сахалин.

Сахалинская транспортная прокуратура пообещала проверить соблюдение законов о безопасности полетов в зимнее время, а также оценить исполнение требований по содержанию взлетно-посадочной полосы и готовности аэропортовых служб.

Ранее сообщалось, что в США Boeing 737 авиакомпании United Airlines потерял часть обшивки во время полета. Самолет летел из Сан-Франциско в Орегон. Экипаж ни о каких проблемах не сообщал. Отсутсвие детали заметила уже постполетная инспекция.

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Ким Чен Ын вместе с дочерью поруководил учениями десанта
16 марта 2024, 06:14

Фото: РИА Новости/ Александр Сафронов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью поруководил учениями воздушно-десантных войск Корейской Народной Армии, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ким Чен Ын с дочерью поднялись на наблюдательный пункт, где приняли рапорт о плане учений частей ВДВ и поруководили учениями. Понаблюдав за военнослужащими в бинокль они спустились вниз, чтобы поприветствовать их и посмотреть на стрельбы вблизи.

В свите Ким Чен Ына можно было также заметить секретаря Центрального комитета партии и зампред Центральной военной комиссии партии Пак Чон Чхона. На месте их встретили командиры КНА, среди которых были северокорейский министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генштаба КНА Ли Ён Гиль.

Цель учений заключалась в проверке готовности воздушных десантников к мобилизации в различных оперативных поводах в неожиданной ситуации военного времени. Были оценены их практические навыки, примененные к соответствующим способам ведения различных боевых действий.

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#учения
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#солдаты
#кндр
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Суд приговорил убийцу разработчика вакцины «Спутник V» к 14 годам колонии
16 марта 2024, 05:51

Фото: iStock/ BrianAJackson

Суд в Москве приговорил Алексея Змановского, убийцу cтаршего наyчного coтрудника Нациoнальнoгo иccледoватeльскoгo цeнтра эпидeмиoлoгии и микрoбиoлoгии имeни Гамалeи Андрeя Бoтикова к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Помимо обвинения по статье «Убийство», подсудимого также признали виновным в двух эпизодах по статье «Кража». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 80 тыс. руб.

В суде отметили, что была учтена предыдущая судимость Змановского за другое преступление, в результате которой он был приговорен тогда к ограничению свободы.

По данным следствия, в марте 2023 года в московской квартире 29-летний Змановский во время ссоры задушил ремнем 47-летнего Ботикова и скрылся. В правоохранительных органах утверждают, что убийство совершено на бытовой почве.

Ботиков являлся одним из разработчиков вакцины «Спутник V» от коронавируса.

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В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
16 марта 2024, 05:16

Фото: iStock/ Harry Wedzinga

Ракетную опасность объявили в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщило в Telegram-канале Главное управление МЧС по региону.
«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении ведомства.

В ночь на 16 марта уже сообщалось о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области, а затем на всей территории региона. Прошлый сигнал тревоги длился на протяжении почти 2,5 ч. Когда его его отменили, глава региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе. Беспилотник врезался в движущуюся машину в селе Глотово Грайворонского округа. В результате взрыва автомобиль загорелся, и находившиеся в нем пять человек пострадали.

Также в ночь на субботу опасность атаки беспилотников объявляли в Курской области. За это время над регионом сбили три украинских БПЛА.

Режим был введен еще в Воронежской области. Там о каких-либо происшествиях не сообщалось.

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#Вячеслав Гладков
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В США Boeing потерял часть обшивки в полете
16 марта 2024, 03:51

Фото: iStock/ SCM Jeans

В США Boeing 737 авиакомпании United Airlines потерял часть обшивки в полете, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский авиационный регулятор.
Самолет вылетел из Сан-Франциско и безопасно приземлился в аэропорту Медфорда штата Орегон. О проблемах в полете также не сообщалось. Однако постполетная инспекция обнаружила, что у него отсутствует панель.

Регулятор отметил, что будет проведено расследование произошедшего. Эксплуатирование этого лайнера авиакомпанией на время установления всех фактов приостановлено.



О проблемах с самолетами Boeing сообщается все чаще. Ранее польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США пришлось воспользоваться западной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737. Также на этой неделе вынужденно сел лайнер этого производителя в аэропорту Лос-Анджелеса. В январе у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в полете выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. До этого неприятности обнаруживались у самолета американского госсекретаря Энтони Блинкена.

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#новости
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Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста
16 марта 2024, 03:22

Фото: iStock/ https://radio1.ru/news/proisshestviya/saiti-rossiiskih-bankov-vzlomali-hakeri/

Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста (РКК) и разместили там ложную информацию об эвакуации из Белгородской области, сообщил ТАСС председатель РКК Павел Савчук.
На сайте появилось сообщение о том, что организация якобы проводит платную эвакуацию с территории белгородского региона. В тексте были приведены расценки. А сама эвакуация, как заявлено, организована в ответ на обращение «Русского добровольческого корпуса»* («РДК»).

Сейчас специалисты устраняют проблемы на сайте, доступ к нему может быть временно ограничен, сказал Савчук.

Он отметил, что белгородское отделение Красного Креста оказывает помощь всем, кому необходимо, в штатном режиме, не организует платную эвакуацию и не поддерживает инициативы вооруженных группировок.

Савчук добавил, что такие акты недопустимы в любое время. Он обратился к IT-компаниям с просьбой помочь в обеспечении информационной безопасности ресурсов РКК для бесперебойной гуманитарной работы и оказания помощи людям.

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*признан в РФ террористической организацией и запрещен
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Авто для чиновников планируют добавить в программу льготного кредитования
16 марта 2024, 03:04

Фото: iStock/ SergeyTikhomirov

Национальный автомобильный союз (НАС) попросил главу Минпромторга России Дениса Мантурова расширить программу льготного автокредитования, включив в неё марки, рекомендованные для приобретения чиновниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо организации.
«Представляется необходимым синхронизировать правила и требования, предъявляемые к автомобилям, для приобретения которых используются бюджетные средства, иначе расширение списка доступных для чиновников автомобилей выглядит несправедливым по отношению к гражданам», — говорится в письме.

На сегодняшний день в перечне автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими, входят: Sollers ST6; Evolute I-pro, I-joy, I-sky, I-Jet; Haval Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, M6; Aurus Senat, Komendant; Kaiyi E5, X3 Pro, X3, X7; BAIC U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7; «Амберавто А5»; SWM G05 Pro, G01; Citroen C5 Aircross, а также все модели Lada, «Москвич» и УАЗ.

В программе льготных автокредитов значатся бензиновые машины до 2 млн руб. брендов Lada, УАЗ, ГАЗ и одна модель Haval Jolion, а также электромобили: Evolute i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, «Москвич 3е» и «Амберавто А5».

Льготные автокредиты распространяются на работников образования, медицины, участников СВО и членов их семей, лиц с ограниченными возможностями, а также семей с ребенком на Дальнем Востоке. На бензиновый автомобиль скидка составляет 20%, на электрокар 35%.

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