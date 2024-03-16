Жителям Подмосковья рассказали о госрегистрации НКО и порядке предоставления документов

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В Московской области около 11 тысяч некоммерческих организаций. Управление министерства юстиции РФ по Московской области осуществляет полномочия по принятию решений о государственной регистрации НКО, которые расположены на территории Подмосковья, оказывает им различные виды организационной, информационной и методической помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Некоммерческие организации — это неотъемлемая часть гражданского общества. Они задействованы во многих социально-экономических процессах, а также осуществляют свою деятельность в различных сферах развития общества.
Государственная регистрация происходит в соответствии с федерацией и административным министерством юстиции РФ государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации НКО, согласно приказу министерства юстиции РФ от 26.09.2022 № 199.
При государственной регистрации некоммерческих организаций применяются единые формы документов для всех юридических лиц. Для осуществления государственной регистрации НКО в Управление Министерства юстиции РФ по Московской области необходимо представить необходимые документы, которые предусмотрены российским законодательством.
Прием и подача документов осуществляется в понедельник и среду с 14:00 до 17:00; во вторник и четверг — с 09:00 до 12:00, в пятницу — с 14:00 до 16:00 по адресу: Москва, ул. Кржижановского, дом №13, стр. 1.
Подробности можно узнать на официальном сайте управления или по указанному телефону: 8 (495) 197-64-88.
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Государственная регистрация происходит в соответствии с федерацией и административным министерством юстиции РФ государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации НКО, согласно приказу министерства юстиции РФ от 26.09.2022 № 199.
Прием и подача документов осуществляется в понедельник и среду с 14:00 до 17:00; во вторник и четверг — с 09:00 до 12:00, в пятницу — с 14:00 до 16:00 по адресу: Москва, ул. Кржижановского, дом №13, стр. 1.
Подробности можно узнать на официальном сайте управления или по указанному телефону: 8 (495) 197-64-88.
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Екатерина Коршунова