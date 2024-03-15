В Подмосковье устранили 370 нарушений чистоты благодаря камерам «Безопасный регион»

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
«С начала весны сотрудники коммунальных организаций исправили около 370 замечаний в содержании пространств, выявленных через камеры «Безопасный регион». Таким образом за меньшее количество времени можно проверить гораздо больше объектов. Инспекторы также оценивают качество выполнения — на мониторе отчетливо видно, приведен ли объект в порядок. Варианта не устранять нарушение у коммунальщиков нет, иначе будет сформирован штраф в упрощенном формате, а дефект все равно придется отработать», — подчеркнули в ведомстве.
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