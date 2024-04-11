Жителям Подмосковья рассказали, за что могут наказать дачника

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Дачник может быть привлечён к административной ответственности за нарушения ряда правил. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Так, за нарушение пункта 10 Правил пожарной безопасности в лесах жителям грозит штраф до 30 тыс. рублей.
«Если ваш участок граничит с территорией леса, вы обязаны после схода снега очистить 10-метровую полосу от сухой растительности и валежника или создать противопожарный барьер. За разведение костров под кронами деревьев во время пожароопасного сезона придётся заплатить до 50 тыс. Если вы не нашли для костра место на своём дачном участке и решили сделать это в лесу, не стоит совершать такой необдуманный поступок. Излишняя уверенность в том, что всё под контролем, приводит к печальным последствиям – горит лес, горят дома, погибают звери и порой люди», – пояснили в ведомстве.Там также напомнили, что за захват территории лесного фонда также можно заплатить до 50 тыс. рублей.
«Если вам кажется, что подвинуть чуть-чуть забор своего участка вглубь леса – хорошая идея, мы вас разочаруем. Это деяние квалифицируется как самовольное занятие лесных территорий. А за загрязнение лесов сточными водами, отходами и другими вредными веществами грозит штраф до 3 тыс. рублей. Избытки урожая, прошлогодняя трава, содержимое дачных туалетов, вода из умывальника не служат удобрением для лесных культур», – предупредли в Комлесхозе региона.Там добавили, что, помимо штрафа за нарушение Лесного законодательства, в случае нанесения ущерба лесному фонду предусмотрено возмещение вреда. А за нарушение правил разведения костров на дачном участке нарушителю может грозить и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 4 лет.
«Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём, если эти деяния причинили значительный ущерб, может квалифицироваться в рамках статьи 261 Уголовного кодекса», – отметили в Комлесхозе.В ведомстве посоветовали, разводя на даче костёр, следить, чтобы огонь не перекинулся на лес.
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Лора Луганская