Жителям Приморья, вернувшимся из зоны СВО, ещё год будут доплачивать из бюджета

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Возвращающимся из зоны ведения специальной военной операции (СВО) жителям Приморского края ещё в течение года после этого из регионального бюджета будут ежемесячно доплачивать 30 тысяч рублей к зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
«Такой подход позволит гражданам в период адаптации на рабочем месте стабилизировать свое финансовое положение после завершения всех выплат по контракту с Минобороны России»,— объясняли предназначение подобной выплаты в краевом кабмине.Обязательное условие для получения доплаты — трудоустройство ветерана на определенных краевых предприятиях: «Приморский водоканал», «Примавтодор», «Примтеплоэнерго» и «Тигр-правопорядок».
Таким образом, Турчак отметил, что новый законопроект предполагает решение подобных вопросов. Согласно документу, женщина сможет получать выплаты, если проживала с участником СВО не менее трех лет, или не менее одного года при наличии общего ребенка. Наличие отношений можно будет определить через суд. После этого гражданская супруга сможет претендовать на все положенные выплаты и льготы, положенные семьям погибших бойцов.
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