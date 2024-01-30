Гражданские жены погибших участников СВО будут получать выплаты и льготы

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«Рабочая группа по СВО в соавторстве с сенаторами и депутатами ГД внесла законопроект, который позволит защитить интересы "фактических" семей погибших и без вести пропавших участников спецоперации. Речь идет об отношениях, которые не были оформлены в загсе до СВО, но где по факту военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца», — написал Турчак в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что к президенту России Владимиру Путину во время встречи с семьями участников СВО обратилась женщина, чей гражданский муж погиб на выполняя задачи спецоперации, при этом из-за неофициального статуса она не имеет права на положенные выплаты и льготы.
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