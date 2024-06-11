Жителям Пушкинского округа объяснили, зачем нужны отключения горячей воды

Видео: ТГ-канал Максима Красноцветова
Сезонные отключения горячей воды начались в Пушкинском городском округа, они необходимы для профилактических и ремонтных работ на теплосети. Информационный ролик о таких работах разместил глава округа Максим Красноцветов в своём Telegram-канале.
«Во время сезонных отключений специалисты обследуют, а также, в случае необходимости, ремонтируют теплопроводы, котельные, насосные и тепловые станции», — говорится в сообщении.Отмечается, что отключение горячего водоснабжения позволяет провести техобслуживание газового оборудования, которые в другое время всегда находится в работе. О том, почему важно проводить обслуживание исправной техники, рассказал генеральный директор АО «Ивантеевские теплосети» Вячеслав Эйхман.
«Если не выводить оборудование в ремонт, оно рано или поздно начнёт служить хуже. На котле образуются нагары, значит котёл не будет выдавать свою мощность. То же касается и теплообменников: если не мыть их и не чистить, они тоже забиваются, идёт маленький съём тепла, и житель не получает услугу в полном объёме», — сказал Эйхман.Длительность сезонных отключений горячей воды в Пушкинском округе не превышает 14 календарных дней. Узнать сроки проведения профилактических работ в своём доме жители округа могут с помощью интерактивной карты.
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