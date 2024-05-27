В Подмосковье опубликована интерактивная карта отключений горячей воды

Фото: Фотобанк МО
В Подмосковье организовали информирование жителей о графике и сроках отключения горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.
По ссылке опубликована интерактивная карта коммунальных услуг. Чтобы получить необходимую информацию, в адресной строке нужно указать адрес проживания. Там же можно подписаться на telegram-бот и рассылку уведомлений по электронной почте, найти контакты управляющей компаний, ресурсоснабжающей организации, отправить обращение в администрацию городского округа.
В этом году в Московской области запланированы масштабные работы по улучшению качества горячего водоснабжения и теплоснабжения. Поэтому плановые отключения горячей воды стартовали уже в мае.
Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Завершить плановые отключения горячей воды в Московской области должны до 31 августа.
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В этом году в Московской области запланированы масштабные работы по улучшению качества горячего водоснабжения и теплоснабжения. Поэтому плановые отключения горячей воды стартовали уже в мае.
Фото: пресс-служба Минэнерго МО
«Проведём ремонт систем теплоснабжения, обновим оборудование котельных. Наша задача – опережающими темпами провести гидравлические испытания на теплосетях, чтобы определить узкие места и оперативно заменить их. Это позволит обеспечить жителей качественным теплоснабжением в предстоящий отопительный период», – пояснил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.Он обавил, что ежегодная профилактика необходима, чтобы хорошо подготовиться к следующему отопительному периоду, избежать аварий и утечек.
Завершить плановые отключения горячей воды в Московской области должны до 31 августа.
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Лора Луганская