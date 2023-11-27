Жозеп Боррель: Бессмысленно отправлять еду тому, кого убьют на следующий день

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что считает бессмысленным оказывать гуманитарную помощь тем, кого завтра могут убить. Таким образом он прокомментировал ситуацию в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.