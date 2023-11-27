Жозеп Боррель: Бессмысленно отправлять еду тому, кого убьют на следующий день

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что считает бессмысленным оказывать гуманитарную помощь тем, кого завтра могут убить. Таким образом он прокомментировал ситуацию в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы должны облегчить страдания мирного населения. А для этого необходимо увеличить объем гуманитарной помощи. <...> Но бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют», — заявил Боррель в ходе пресс-конференции в Барселоне по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья.Боррель считает, что нужно остановить военные действия во избежание новых жертв. Он также отметил, что ХАМАС должны потерять военный контроль над анклавом.
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