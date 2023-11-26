Салливан: США могут ограничить поставки вооружений Израилю

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон может ограничить поставки вооружений Израилю, а также ввести условия для новых поставок Тель-Авиву военной помощи. Об этом пишет ТАСС.
«Байден ответил на вопрос и признал идею о введении ограничений на военную помощь», — цитирует агентство слова Салливана.
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Диана Аванесян