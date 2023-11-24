Жуковские активисты начали помогать пенсионерам осваивать компьютер

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В Жуковском активисты из местной команды «Волонтеров Подмосковья» начали проводить регулярные уроки компьютерной грамотности для участников проекта «Активное долголетие».
При этом, отмечается, что основной целью таких уроков является обучение людей пожилого возраста пользоваться современными технологиями и адаптироваться к переходу общества на услуги электронного правительства.
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