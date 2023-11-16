Жуковские молодогвардейцы отметили День рождения организации

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Жуковские молодогвардейцы отметили 18-летие Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» в технопарке ЦАГИ. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На этом же мероприятии подвели итоги работы, были награждены активисты, которые внесли наибольший вклад в работу местного отделения в прошедшем году.
Так, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Егор Балакшин поделился значимыми проектами и достижениями молодогвардейцев в этом году, а председатель КРК «Молодой Гвардии» Жуковского Денис Грибанов рассказал о гуманитарной миссии на Донбассе и о помощи для наших военнослужащих.
На празднике также присутствовали заместитель главы Жуковского Андрей Урусов и местные депутаты.
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Так, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Егор Балакшин поделился значимыми проектами и достижениями молодогвардейцев в этом году, а председатель КРК «Молодой Гвардии» Жуковского Денис Грибанов рассказал о гуманитарной миссии на Донбассе и о помощи для наших военнослужащих.
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Мелисса Тимофеева